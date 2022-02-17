7 советских продуктов, за которыми охотятся европейцы, чтобы поправить здоровье Оглавление Нежирное мясо Семечки, орехи, растительное масло Диетическая каша и крупы Крестоцветные овощи, фрукты Польза от клюквы, смородины или брусники Льняное масло Болгарский перец — польза и вред для организма Советским опытом сегодня охотно пользуются почти по всей Европе. Врач-диетолог Лидия Ионова рассказала, какие продукты помогут очистить организм быстро и эффективно. 25007 25007 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Иван Юдаш, Freepik.com

Для современного человека, атакуемого со всех сторон стрессами и токсинами, ключевое значение имеет здоровье его печени. Она участвует в обмене и в процессах обезвреживания токсичных для организма веществ. Угодив печени, угодишь всему организму.

По словам врача-диетолога Лидии Ионовой, прежде чем переходить к рекомендациям, нужно учесть базовые принципы питания при заболеваниях печени.

В первую очередь следует уменьшить потребление насыщенных жиров, которые содержатся в продуктах животного происхождения. Также важно исключить из рациона простые углеводы — сахар и всё, что его содержит, а также пшеничную муку Лидия Ионова Врач-диетолог

Нежирное мясо

Запечённое филе индейки. Фото © Shutterstock

Ионова напомнила также, что насыщенные жиры содержат витамины группы B, а они очень важны при заболеваниях печени, поэтому полностью их исключать нельзя. Выход из ситуации — заменить жирное мясо на нежирное. Подойдёт индейка, мясо кролика, нежирная рыба, телятина, оленина, лосятина. Если обратиться к историческому примеру, можно вспомнить Леонида Брежнева. Он уделял большое внимание своей диете. Будучи заядлым охотником, он также стремился к тому, чтобы в его рационе всегда была свежая оленина и лосятина. Эти же продукты часто ищут и европейцы, которым по рекомендации врачей нужно срочно провести комплексный детокс организма.

Таким образом получится снизить в рационе содержание насыщенных жиров и получить те белки, потребность в которых повышена при заболеваниях печени Лидия Ионова Врач-диетолог

Семечки, орехи, растительное масло

Тыквенные семечки и орехи. Фото © Shutterstock

В большинстве европейских клиник, где практикуется комплексный детокс, знают, что восполнить нехватку ненасыщенных жиров помогут семечки и орехи. Лучше приобрести неочищенные семечки — тыквенные и подсолнечные, немного подсушить их, но не жарить, так как при жарке разрушается большая часть полезных веществ.

По словам диетолога Лидии Ионовой, семечки следует употреблять в умеренном количестве, но ежедневно. Суточная норма — 20–40 граммов. Для людей, склонных к худобе, норма стремится к 20 граммам в сутки, для людей с нормальным телосложением и избытком веса — к 40 граммам. Сюда же можно добавить растительное масло. Однако, если человек получает суточную дозу семечек или орехов, много растительного масла ему не требуется, так как он уже получает всё необходимое.

Диетическая каша и крупы

Киноа с овощами. Фото © Shutterstock

Витамины группы B, по словам Лидии Ионовой, также содержат крахмалистые крупы, в первую очередь неочищенные. По словам диетолога, при профилактике заболеваний печени рекомендуется включить в рацион гречку и киноа — в зависимости от финансовых возможностей.

Историк Вильям Похлёбкин отмечал, что в годы революционного подполья Владимир Ленин питался несбалансированно и нерегулярно — перебивался бутербродами, к которым привык, находясь в эмиграции в Швейцарии и Германии. В рационе Ильича почти полностью отсутствовали витамины В1, В2, В6, В12, В15, не только необходимые для активной жизнедеятельности, но и очень важные для нормальной работы пищеварительного тракта, в том числе печени. Когда он стал главой Советского государства, вопросы его питания стали курировать кремлёвские диетологи из только что образованного Института питания. В первую очередь они начали навёрстывать дефицит витаминов группы B. Каши стали обязательными в рационе вождя.

Это касается и Иосифа Сталина. С годами он переключился с жирной еды на более щадящие для печени продукты. На обед Сталин предпочитал гречневую кашу, которая шла в комбинации с отварной телятиной.

Крестоцветные овощи, фрукты

Шпинат, брюссельская капуста. Фото © Shutterstock

Важную роль в диете, назначаемой при заболеваниях печени, по словам Лидии Ионовой, играют овощи. Максимальным антиоксидантным эффектом обладают крестоцветные овощи. К ним относятся брокколи, брюссельская капуста, кольраби, рукола, шпинат, редька, репа, редис, кресс-салат.

В подавляющем большинстве европейских клиник для "немедикаментозного лечения" диетологи делают упор на овощную икру, голубцы, морковные и капустные рулеты, а также на фаршированные кабачки. Этот набор европейцы покупают регулярно. Из советских лидеров овощной диеты, в которую в лучшем случае добавлялось отварное свежее мясо, придерживался Никита Хрущёв. Точнее, его жена Нина, первое время готовившая ему обеды.

По словам Лидии Ионовой, важную роль в диете играют также разнообразные фрукты. Это могут быть как местные яблоки и груши, так и цитрусовые, бананы, гранаты. Традиция Фиделя Кастро приезжать в СССР с целым вагоном фруктов коснулась и простых людей — в СССР на прилавках появились фрукты и ягоды, которые часто дополняли кондитерские изделия на праздничных столах. Тогда же родилась рекомендация советских врачей пить свежевыжатый сок два раза в день. Этим же спустя несколько десятков лет занимаются и европейцы.

Польза от клюквы, смородины или брусники

Ягоды брусники. Фото © Shutterstock

Почти все европейские врачи-гастроэнтерологи отмечают, что витамин C, играющий ключевую роль в укреплении иммунитета, полезен и для печени. Черника, голубика, клюква, смородина или брусника содержат все необходимые для нормальной жизнедеятельности витамины, микроэлементы и антиоксиданты. Сюда же можно отнести отвар шиповника, главное — без сахара. Суточное количество ягод — умеренное. Вполне достаточно 100–200 граммов.

Льняное масло

Льняное масло. Фото © Shutterstock

Важную роль в детокс-диете играют омега-3 – полиненасыщенные жирные кислоты, относящиеся к семейству ненасыщенных жирных кислот. Отличный их источник — льняное масло. По словам диетолога Лидии Ионовой, нелишним будет употреблять омегу-3 в виде витаминов.

Что касается сёмги и другой рыбы, в которой содержатся омега-3 – полиненасыщенные кислоты, тут нужно быть осторожным. Качество рыбы, которая продаётся в магазине, вызывает вопросы. Для человека с заболеваниями печени это принципиальный вопрос: некачественная рыба может навредить. Так что лучше всё-таки получать суточную дозу омеги-3, принимая витамины или льняное масло Лидия Ионова Врач-диетолог

В 2019 году учёные из МГУ, Российского университета дружбы народов и двух частных клиник провели исследование, в ходе которого выяснилось, что у 75,4% пациентов наблюдается дефицит омеги-3. В советское время эту проблему решали путём введения в рацион граждан рыбьего жира. Сегодня для многих невыносимый рыбий жир вполне может заменить довольно нейтральное по вкусу льняное масло. Им можно заправлять витаминные салаты.

Болгарский перец — польза и вред для организма

Фото © Pexels / Sarah Chai

Почти все клиники коррекции фигуры в Германии, Бельгии и Италии указывают в рекомендациях к лечению употреблять витамин E (α-токоферол), важный для работы печени. Он в изобилии содержится в болгарском перце. Токоферол также играет важную роль в лечении людей с нарушением усвоения жиров (бывает как раз при заболеваниях печени). В советские времена основным поставщиком сладкого перца стала Болгария, благодаря чему словосочетание "болгарский перец" быстро вошло в обиход граждан. Представители власти любили сладкий перец не только за его гастрономические качества, но и потому, что врачи рекомендовали включить его в рацион. Простые граждане также с удовольствием внедряли этот овощ в своё питание. Чего только стоят популярные фаршированные перцы, которые до сих пор готовят во многих семьях.

При составлении диеты, по словам Лидии Ионовой, важно помнить, что ни один из продуктов не является "волшебной палочкой", которая решит проблемы со здоровьем.

При любых проблемах с печенью рекомендуется в первую очередь обратиться к специалисту, который назначит лечение Лидия Ионова Врач-диетолог

Все описанные врачом диеты считаются недорогими, и отчасти именно в этом секрет их популярности у европейских врачей. В России покупка круп и овощей и приготовление еды из них также помогут быстро похудеть и привести организм в норму.

Что полезнее для организма? 0 Интервальное голодание Здоровое дробное питание Отсутствие вредных привычек

Авторы Евгений Жуков