Байдену рекомендовали наказать Саудовскую Аравию за поддержку России

По мнению американского издания, дальнейшее укрепление связей между странами может стать большой потерей для Штатов.

Саудовская Аравия играет важную роль на нефтяных рынках, но в нынешней ситуации она занимает сторону Москвы, а не Вашингтона. Она отказалась публично осудить Россию и подтвердила свою решимость исполнять соглашение ОПЕК+. Поэтому президенту США Джо Байдену следует наказать страну. С таким советом к хозяину Белого дома обратились авторы американского журнала Foreign Policy.

"Байден, воспользовавшись возможностью, должен основательно переосмыслить американские отношения с саудовской монархией, прекратить любые поставки оружия и аннулировать контракты на ремонт и обслуживание боевой техники этой страны", — говорится в статье.

Издание отмечает, что после "арабской весны" Саудовская Аравия начала укреплять отношения с Россией и Китаем. В то же время страна получала поддержку и от США, особенно в сфере безопасности. На фоне этого, считает FP, у саудитов сложилось ощущение, что в партнёрстве больше заинтересованы США, чем они сами.

"Такая точка зрения подталкивает к дальнейшему усилению партнёрства с Россией и Китаем, поскольку он (наследный принц Мухаммед ибн Салман. — Прим. ред.) считает, что у американского правительства нет выбора и оно будет и дальше его поддерживать", — отмечает журнал.

И дальнейшее укрепление связей между Россией и Саудовской Аравией может стать большой потерей для США, пишет FP.