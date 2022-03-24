На Украине ввели уголовную ответственность за раскрытие данных о перемещении ВСУ

Если разглашение информации было совершено "группой лиц по предварительному сговору", либо с целью сознательного информирования противника, нарушителю грозит 12 лет тюрьмы.

Верховная рада ввела уголовную ответственность за распространение информации о перемещении или размещении украинских войск. Об этом сообщил в своём телеграм-канале депутат украинского парламента, автор законопроекта Алексей Гончаренко. За данное правонарушение теперь предусмотрено до 12 лет лишения свободы.

"Уголовный кодекс дополняется статьёй 114-2: несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов на Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершённое в условиях военного или чрезвычайного положения", — написал депутат.

Максимальное наказание, по его словам, предусмотрено в случае, если разглашение информации было совершено "группой лиц по предварительному сговору" либо с целью сознательного информирования врага, то есть российской стороны. Если отягчающие обстоятельства доказать не удалось, документ предусматривает наказание на срок от трёх до пяти лет тюрьмы.