На Украине ввели уголовную ответственность за раскрытие данных о перемещении ВСУ
Если разглашение информации было совершено "группой лиц по предварительному сговору", либо с целью сознательного информирования противника, нарушителю грозит 12 лет тюрьмы.
Верховная рада ввела уголовную ответственность за распространение информации о перемещении или размещении украинских войск. Об этом сообщил в своём телеграм-канале депутат украинского парламента, автор законопроекта Алексей Гончаренко. За данное правонарушение теперь предусмотрено до 12 лет лишения свободы.
"Уголовный кодекс дополняется статьёй 114-2: несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов на Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершённое в условиях военного или чрезвычайного положения", — написал депутат.
Максимальное наказание, по его словам, предусмотрено в случае, если разглашение информации было совершено "группой лиц по предварительному сговору" либо с целью сознательного информирования врага, то есть российской стороны. Если отягчающие обстоятельства доказать не удалось, документ предусматривает наказание на срок от трёх до пяти лет тюрьмы.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский также ввёл уголовную ответственность за сотрудничество с Россией. Согласно документу, за нарушение грозит срок до 15 лет тюремного заключения. Первый вице-спикер нацпарламента заметил, что 20 покинувших страну депутатов уже должны быть осуждены.
ТАСС / AP Photo / Andrew Marienko