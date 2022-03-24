Сорвали прикрытие: Батальон "Циклон" ДНР обезвредил украинскую диверсионную группу под Мариуполем

Они не успели оказать сопротивление, их разоружили и захватили. Во время операции двое из бойцов ВСУ были ранены.

Сотрудники подразделения "Циклон" МВД ДНР в районе Мариуполя задержали украинскую диверсионно-разведывательную группу, которая в качестве прикрытия использовала полицейский автомобиль. Об этом пишет РИА "Новости".

Семь диверсантов выехали из города на полицейской машине, но на повороте Мариуполь – Мангуш их перехватил батальон "Циклон". Они не успели оказать сопротивление, их разоружили и захватили. При этом, по данным МВД, двое из бойцов ВСУ были ранены.