ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 марта 2022, 15:51
11885

Сорвали прикрытие: Батальон "Циклон" ДНР обезвредил украинскую диверсионную группу под Мариуполем

Они не успели оказать сопротивление, их разоружили и захватили. Во время операции двое из бойцов ВСУ были ранены.

Сотрудники подразделения "Циклон" МВД ДНР в районе Мариуполя задержали украинскую диверсионно-разведывательную группу, которая в качестве прикрытия использовала полицейский автомобиль. Об этом пишет РИА "Новости".

Семь диверсантов выехали из города на полицейской машине, но на повороте Мариуполь – Мангуш их перехватил батальон "Циклон". Они не успели оказать сопротивление, их разоружили и захватили. При этом, по данным МВД, двое из бойцов ВСУ были ранены.

Минобороны РФ: Киев приказал нацбатам покидать Мариуполь под видом мирных жителей
Минобороны РФ: Киев приказал нацбатам покидать Мариуполь под видом мирных жителей

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявлял, что в Мариуполе остаются несколько тысяч представителей нацбатов. Говорить о том, что националисты покинут город в ближайшие дни, не приходится — до момента, когда Мариуполь станет полностью безопасным, может пройти ещё больше недели, заметил глава ДНР.

BannerImage

ТАСС / Александр Река

Николь Вербер
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar