Сорвали прикрытие: Батальон "Циклон" ДНР обезвредил украинскую диверсионную группу под Мариуполем
Они не успели оказать сопротивление, их разоружили и захватили. Во время операции двое из бойцов ВСУ были ранены.
Сотрудники подразделения "Циклон" МВД ДНР в районе Мариуполя задержали украинскую диверсионно-разведывательную группу, которая в качестве прикрытия использовала полицейский автомобиль. Об этом пишет РИА "Новости".
Семь диверсантов выехали из города на полицейской машине, но на повороте Мариуполь – Мангуш их перехватил батальон "Циклон". Они не успели оказать сопротивление, их разоружили и захватили. При этом, по данным МВД, двое из бойцов ВСУ были ранены.
Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявлял, что в Мариуполе остаются несколько тысяч представителей нацбатов. Говорить о том, что националисты покинут город в ближайшие дни, не приходится — до момента, когда Мариуполь станет полностью безопасным, может пройти ещё больше недели, заметил глава ДНР.
ТАСС / Александр Река