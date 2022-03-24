Минобороны КНР опровергло заявления США о том, что Пекин заранее знал об "Операции Z"

В ведомстве также назвали ложью заявления о том, что Китай предоставляет военную помощь России для использования на Украине.

Минобороны КНР опровергло заявление США о том, что в Пекине заранее знали о российской спецоперации на Украине. Об этом заявил в четверг официальный представитель ведомства — старший полковник У Цянь.

"Заявления о том, что Китай якобы заранее был в курсе, выразил молчаливое согласие и потворствовал этому, являются ложью, смысл которой заключался в том, чтобы переложить ответственность и очернить КНР", — отмечается в его заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

В Китае также назвали ложью заявления о том, что Пекин предоставляет военную помощь России.