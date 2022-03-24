Минобороны КНР опровергло заявления США о том, что Пекин заранее знал об "Операции Z"
В ведомстве также назвали ложью заявления о том, что Китай предоставляет военную помощь России для использования на Украине.
Минобороны КНР опровергло заявление США о том, что в Пекине заранее знали о российской спецоперации на Украине. Об этом заявил в четверг официальный представитель ведомства — старший полковник У Цянь.
"Заявления о том, что Китай якобы заранее был в курсе, выразил молчаливое согласие и потворствовал этому, являются ложью, смысл которой заключался в том, чтобы переложить ответственность и очернить КНР", — отмечается в его заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
В Китае также назвали ложью заявления о том, что Пекин предоставляет военную помощь России.
"Что касается того, что китайская сторона якобы предоставляет военную помощь России, то это совершенная ложь", — сказано в заявлении У Цяня.
Ранее глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что США предостерегли Китай от поддержки спецоперации на Украине. Кроме того, в США пообещали наказать Китай в случае поставок чипов России в обход санкций. В Минторге Штатов заявили, что такие меры будут применены ко всем странам, которые будут нарушать меры экспортного контроля, установленные в отношении России. Замглавы МИД Китая Лэ Юйчэн в свою очередь заявил, что санкции против России усугубляют проблемы в мире. Злоупотребление такими ограничительными мерами может иметь катастрофические последствия, отметил заместитель министра. По его словам, в сложившейся ситуации глобализацию используют как оружие.
ТАСС / AP Photo / Ng Han Guan