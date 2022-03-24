Захарова: Власти Украины упустили шанс сохранить суверенитет страны

На протяжении семи лет "сначала команду Порошенко, потом команду Зеленского уговаривали" воспользоваться этой возможностью, отмечает дипломат.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Киева упустили шанс на существование Украины суверенной. По её словам, такая возможность была предоставлена руководству Незалежной в 2014 и 2015 годах.

"Мы призываем администрацию [президента Украины Владимира] Зеленского, не знаю, как это назвать, вот эту группу товарищей, подумать о судьбе страны, людей, жизни населения, сделать выводы, принять соответствующие решения. Главный шанс на существование Украины в собственных границах, Украины суверенной, Украины независимой они уже упустили", — сказала она в ходе брифинга.

Захарова отметила, что такая возможность была предоставлена Незалежной в 2014 и 2015 годах. И на протяжении семи лет "сначала команду Порошенко, потом команду Зеленского уговаривали" ею воспользоваться, используя все площадки. Представитель МИД РФ говорит, что им пытались объяснить, что другого варианта для государства Украины, нежели как принятие соответствующих шагов по минскому плану действий, просто не существует. Киев предупреждали, что в противном случае страна развалится. "Это мы видим сейчас, на глазах у всего мира", — отметила Захарова.