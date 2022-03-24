Коротченко объяснил значение вскрывшихся связей сына Байдена с биолабораториями на Украине

Военный эксперт напомнил, что семья президента США неоднократно была замешана в различного рода махинациях финансового характера в Незалежной.

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в беседе с Лайфом прокомментировал данные Минобороны о причастности к финансированию украинских биолабораторий инвестиционного фонда под руководством Хантера Байдена — сына президента США.

"Семья Байдена неоднократно была замешана в различного рода махинациях финансового характера на Украине. Это было и во времена Петра Порошенко. Очевидно, и сейчас Байден является бенефициаром тех или иных финансовых схем", — сказал военный эксперт.