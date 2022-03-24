Коротченко объяснил значение вскрывшихся связей сына Байдена с биолабораториями на Украине
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Военный эксперт напомнил, что семья президента США неоднократно была замешана в различного рода махинациях финансового характера в Незалежной.
Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в беседе с Лайфом прокомментировал данные Минобороны о причастности к финансированию украинских биолабораторий инвестиционного фонда под руководством Хантера Байдена — сына президента США.
"Семья Байдена неоднократно была замешана в различного рода махинациях финансового характера на Украине. Это было и во времена Петра Порошенко. Очевидно, и сейчас Байден является бенефициаром тех или иных финансовых схем", — сказал военный эксперт.
По словам Коротченко, вскрывшиеся факты являются показателем того, что даже в таких сомнительных операциях, работая фактически над созданием биологического оружия, они получили весьма неплохие долларовые выплаты, прежде всего за счёт американского бюджета. Это показывает, что США достаточно коррумпированная страна, даже на уровне первых лиц государства, убеждён собеседник Лайфа.
Напомним, ранее Минобороны РФ уличило Киев в создании сети из 30 биологических лабораторий по заказу США. Согласно полученным доказательствам, опыты проводились, в частности, во львовской биолаборатории. В распоряжении российского военного ведомства оказались документы, в которых говорится о необходимости уничтожения особо опасных патогенов: возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней. По данным Минобороны России, США профинансировали украинские биолаборатории на 32 миллиона долларов. В них изучались возбудители конго-крымской геморрагической лихорадки, лептоспироза и хантавирусов.