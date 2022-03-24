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Регион
Опубликовано 24 марта 2022, 15:53

Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине

В документе содержится требование о немедленном прекращения боевых действий и призывы защищать мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, журналистов и медиков.

Генассамблея ООН проголосовала за антироссийскую резолюцию по гуманитарной ситуации на Украине. По данным РИА "Новости", поддержали документ 140 государств, воздержались 38, против были Белоруссия, Эритрея, КНДР, Россия и Сирия.

Соавторами резолюции стали в том числе США, Украина, Великобритания, Грузия, Германия, Литва, Латвия. В документе Генассамблея "требует немедленного прекращения боевых действий РФ против Украины". Также там содержатся призывы защищать мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, журналистов и медиков, обеспечить безопасный проход для граждан. Также ГА ООН требует от сторон обеспечения безопасного гуманитарного доступа, осуждает нарушения гуманитарного права и призывает его исполнять.

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А накануне Совет Безопасности ООН не поддержал российский проект резолюции по гуманитарной ситуации на Украине. Всего за принятие документа проголосовали два члена организации — сама Россия и Китай, против — ни одного. По словам постпреда при ООН Василия Небензи, при подготовке резолюции РФ хотела уйти от какой-либо политизации, в то время как западный вариант документа возлагал ответственность за ситуацию на Украине исключительно на Москву.

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Getty Images / Michael Nagle

Александра Вишнякова
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