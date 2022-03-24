Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине

В документе содержится требование о немедленном прекращения боевых действий и призывы защищать мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, журналистов и медиков.

Генассамблея ООН проголосовала за антироссийскую резолюцию по гуманитарной ситуации на Украине. По данным РИА "Новости", поддержали документ 140 государств, воздержались 38, против были Белоруссия, Эритрея, КНДР, Россия и Сирия.

Соавторами резолюции стали в том числе США, Украина, Великобритания, Грузия, Германия, Литва, Латвия. В документе Генассамблея "требует немедленного прекращения боевых действий РФ против Украины". Также там содержатся призывы защищать мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, журналистов и медиков, обеспечить безопасный проход для граждан. Также ГА ООН требует от сторон обеспечения безопасного гуманитарного доступа, осуждает нарушения гуманитарного права и призывает его исполнять.