Белый дом: Зеленский на саммите НАТО не просил о членстве Украины и бесполётной зоне

Лидер Незалежной ранее неоднократно обращался с такими призывами к западным коллегам, но каждый раз получал отказ.

Президент Украины Владимир Зеленский не просил включить Украину в НАТО во время выступления по видеосвязи перед участниками саммита лидеров стран – членов альянса в Брюсселе. Также с его стороны не был затронут вопрос о создании бесполётной зоны над Незалежной, сообщил представитель администрации США высокого ранга на специальном телефонном брифинге по встрече в Брюсселе.

"Он повторил свою просьбу о продолжении и наращивании военной помощи Запада. Однако примечательно то, что не было запроса о создании бесполётной зоны. Также в его выступлении не было запроса о членстве в НАТО", — объяснил чиновник Белого дома.