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Опубликовано 24 марта 2022, 15:57

Белый дом: Зеленский на саммите НАТО не просил о членстве Украины и бесполётной зоне

Лидер Незалежной ранее неоднократно обращался с такими призывами к западным коллегам, но каждый раз получал отказ.

Президент Украины Владимир Зеленский не просил включить Украину в НАТО во время выступления по видеосвязи перед участниками саммита лидеров стран – членов альянса в Брюсселе. Также с его стороны не был затронут вопрос о создании бесполётной зоны над Незалежной, сообщил представитель администрации США высокого ранга на специальном телефонном брифинге по встрече в Брюсселе.

"Он повторил свою просьбу о продолжении и наращивании военной помощи Запада. Однако примечательно то, что не было запроса о создании бесполётной зоны. Также в его выступлении не было запроса о членстве в НАТО", — объяснил чиновник Белого дома.

Ранее Зеленский призвал передать Украине каждый сотый танк и самолёт НАТО. Кроме того, он заявил, что Незалежной нужна военная помощь "без каких-либо ограничений".

НАТО направит Украине дополнительную военную помощь, запрошенную Зеленским
НАТО направит Украине дополнительную военную помощь, запрошенную Зеленским
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