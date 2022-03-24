Белый дом: Зеленский на саммите НАТО не просил о членстве Украины и бесполётной зоне
Лидер Незалежной ранее неоднократно обращался с такими призывами к западным коллегам, но каждый раз получал отказ.
Президент Украины Владимир Зеленский не просил включить Украину в НАТО во время выступления по видеосвязи перед участниками саммита лидеров стран – членов альянса в Брюсселе. Также с его стороны не был затронут вопрос о создании бесполётной зоны над Незалежной, сообщил представитель администрации США высокого ранга на специальном телефонном брифинге по встрече в Брюсселе.
"Он повторил свою просьбу о продолжении и наращивании военной помощи Запада. Однако примечательно то, что не было запроса о создании бесполётной зоны. Также в его выступлении не было запроса о членстве в НАТО", — объяснил чиновник Белого дома.
Ранее Зеленский призвал передать Украине каждый сотый танк и самолёт НАТО. Кроме того, он заявил, что Незалежной нужна военная помощь "без каких-либо ограничений".
Офис Президента Украины