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Опубликовано 25 марта 2022, 19:30
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Бойцы ДНР рассказали о столкновениях с ВСУ за город Марьинку

По их словам, украинские военные стреляют хаотично, тем самым стараясь нанести максимальный ущерб жилым районам.

Бойцы Народной милиции ДНР рассказали об обстановке в городе Марьинке Донецкой области. Видео © Telegram / SHOT

Бойцы Народной милиции ДНР рассказали об обстановке в городе Марьинке Донецкой области. Ролик опубликовал телеграм-канал SHOT. По их словам, украинские военные ещё пытаются бороться за населённый пункт, но всё чаще оставляют свои позиции и отступают.

"Они восемь лет строили окопы, бетонировали. Вся сеть окопов проходит по жилому сектору. Под домами вырыты тоннели. Плюс здесь очень много наёмников, они привезли с собой кучу натовского вооружения", — отметил один из бойцов ДНР.

Его сослуживец добавил, что солдаты ВСУ стреляют хаотично, наносят ущерб и жилым домам, и инфраструктуре. Также из Марьинки украинские военные обстреливают ближайшие территории. Посёлок Александровка находится под постоянным огнём, жители не могут покинуть бомбоубежища.

Ранее Лайф писал, что Херсонская и большая часть Запорожской области очищены от украинских националистов, а под контролем ЛНР и ДНР — 276 населённых пунктов, ранее находившихся в зоне действий украинской армии и нацбатов.

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SHOT

Татьяна Миссуми
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