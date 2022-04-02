Минобороны сообщило о взятии военными ДНР под контроль большей части Новобахмутовки

Отмечается, что за минувшую ночь в этом районе было ликвидировано до 40 националистов, один танковый и два мотопехотных взвода, а также миномётная батарея.

Подразделения ДНР взяли под контроль большую часть Новобахмутовки, сейчас там идут бои с силами ВСУ. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Подразделения Вооружённых сил Донецкой Народной Республики овладели большей частью Новобахмутовки и ведут бой с отходящими подразделениями украинской 25-й отдельной воздушно-десантной бригады", — сказал он.

По словам Конашенкова, за минувшую ночь в этом районе было ликвидировано до 40 националистов, один танковый и два мотопехотных взвода, а также миномётная батарея.