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Опубликовано 2 апреля 2022, 09:34

Минобороны сообщило о взятии военными ДНР под контроль большей части Новобахмутовки

Отмечается, что за минувшую ночь в этом районе было ликвидировано до 40 националистов, один танковый и два мотопехотных взвода, а также миномётная батарея.

Подразделения ДНР взяли под контроль большую часть Новобахмутовки, сейчас там идут бои с силами ВСУ. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Подразделения Вооружённых сил Донецкой Народной Республики овладели большей частью Новобахмутовки и ведут бой с отходящими подразделениями украинской 25-й отдельной воздушно-десантной бригады", — сказал он.

По словам Конашенкова, за минувшую ночь в этом районе было ликвидировано до 40 националистов, один танковый и два мотопехотных взвода, а также миномётная батарея.

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Ранее в МО РФ рассказали, что российские средства ПВО за сутки сбили два украинских вертолёта Ми-24 и 24 беспилотника. Всего с начала "Операции Z" военные РФ уничтожили 124 самолёта и 84 винтокрылых судна, 381 БПЛА, 1882 танка и других боевых бронированных машин, а также 203 установки реактивных систем залпового огня.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Григорий Воронцов
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