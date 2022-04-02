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Регион
Опубликовано 2 апреля 2022, 07:43
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МО РФ: Ракетами были выведены из строя военные аэродромы ВСУ в Полтаве и Днепропетровске

В ведомстве уточнили, что за ночь авиация и ракетные войска поразили 67 военных объектов Украины, среди которых в том числе два пункта управления, а также 54 района сосредоточения боевой техники.

Российские военнослужащие вывели из строя военные аэродромы в городах Полтаве и Днепропетровске. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Удары были нанесены высокоточными ракетами, уточнил он.

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Конашенков рассказал, что в течение ночи оперативно-тактической авиацией России и ракетными войсками поражено 67 военных объектов Украины. Среди них два пункта управления, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, девять орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 54 района сосредоточения боевой техники ВСУ.

А ранее Конашенков рассказал, что российские средства ПВО за сутки сбили два украинских вертолёта Ми-24 и 24 беспилотника. Всего с начала "Операции Z" военные РФ уничтожили 124 самолёта и 84 винтокрылых судна, 381 БПЛА, 1882 танка и других боевых бронированных машин, а также 203 установки реактивных систем залпового огня.

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