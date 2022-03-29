СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство пленных украинскими силовиками
По данным следствия, преступление было совершено не позднее 27 марта. Его совершили военные ВСУ и бойцы других воинских формирований страны.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с появившейся информацией о том, что украинские силовики пытали и намеревались убить восемь пленных. Об этом сообщается на официальном сайте СК.
"Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершённое группой лиц с особой жестокостью)", — говорится в сообщении.
По данным следствия, не позднее 27 марта военные ВСУ и бойцы других украинских воинских формирований попытались убить не менее восьми пленных. Они неоднократно стреляли в задержанных из огнестрельного оружия и нанесли им множественные телесные повреждения разной степени тяжести.
Напомним, ранее в Сети появилось видео с крайне жестокими действиями украинских националистов по отношению к пленным. На кадрах запечатлено, как военнослужащим стреляют в ноги. Предполагается, что инцидент произошёл на одной из баз в Харьковской области. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать жестокое обращение с пленными. Позже в соцсетях опознали неонациста, который издевался над русскими военнослужащими. Он известен по кличке Чили, прославился своим участием в беспорядках на Майдане в 2014 году, а также деятельностью в "Азове".
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