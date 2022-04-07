"Апрель будет горячим": Мэр Днепра Филатов призвал горожан эвакуироваться на запад Украины

По его словам, находиться там сейчас гораздо безопаснее. В ходе брифинга градоначальник рекомендовал покинуть город в первую очередь женщинам, детям, а также пожилым людям.

Жителям украинского Днепра рекомендовано эвакуироваться в связи с обострением в Донбассе. С соответствующим заявлением выступил глава города Борис Филатов.

"Апрель будет горячим <...> Большая очень просьба: все, кто имеет возможность выехать, в первую очередь касается это женщин, детей и стариков и кто не задействован в работе критической инфраструктуры", — подчеркнул Филатов в ходе брифинга.

Градоначальник также призвал уехать на запад Украины тех, кто ранее эвакуировался в Днепропетровскую область. По его словам, находиться там сейчас гораздо безопаснее. При этом он добавил, что коммунальные предприятия и больницы Днепра работают в штатном режиме, а запаса лекарств хватит на несколько месяцев.