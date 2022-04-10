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Опубликовано 10 апреля 2022, 12:46
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Появилось видео уничтожения машины Красного Креста украинскими националистами

Судя по нему, бойцы увидели опознавательный символ на автомобиле, но это не помешало им открыть огонь.

Украинские националисты уничтожают машину Красного Креста. Видео © Twitter / olex_scherba

Бывший посол Незалежной Александр Щерба опубликовал в соцсетях видео уничтожения противотанковой ракетой машины Красного Креста украинскими националистами. На грузовике виден белый тент. Как правило, автомобили с такой символикой перевозят раненых или гуманитарную помощь. Что везла машина, неизвестно.

На размещённых кадрах видно, как националисты наблюдают за передвигающимся грузовиком. При этом один из них задаёт риторический вопрос "с красным крестом едет?", а второй это подтверждает. Однако это не мешает им открыть огонь по грузовику противотанковой ракетой "Стугна". В результате этого автомобиль был уничтожен.

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Кадр из видео. Twitter / olex_scherba

Оксана Попова
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