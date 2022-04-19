Войска РФ уничтожили до 180 человек личного состава ВСУ и пусковую установку ЗРК "Бук-М1"
Кроме того, в течение дня ракетные войска поразили два пункта управления подразделений украинских войск, склад боеприпасов, артиллерийскую батарею, а также скопление военной техники.
Войска РФ в результате удара высокоточными ракетами воздушного базирования поразили два опорных пункта в районе Калиново-Попасная и шесть районов сосредоточения живой силы и военной техники в районах Мирное, Славянск и Попасное. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Уничтожено до 180 человек личного состава и 15 единиц бронетехники. Также в районе населённого пункта Барвенково уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", — добавил он.
Данные о потерях ВСУ. Инфографика © Telegram / Минобороны России
Кроме того, по словам Конашенкова, российские средства противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника. А ракетные войска в течение дня поразили два пункта управления подразделений войск Незалежной, склад боеприпасов, артиллерийскую батарею, а также скопление военной техники.
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