Войска РФ уничтожили до 180 человек личного состава ВСУ и пусковую установку ЗРК "Бук-М1"

Кроме того, в течение дня ракетные войска поразили два пункта управления подразделений украинских войск, склад боеприпасов, артиллерийскую батарею, а также скопление военной техники.

Войска РФ в результате удара высокоточными ракетами воздушного базирования поразили два опорных пункта в районе Калиново-Попасная и шесть районов сосредоточения живой силы и военной техники в районах Мирное, Славянск и Попасное. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Уничтожено до 180 человек личного состава и 15 единиц бронетехники. Также в районе населённого пункта Барвенково уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", — добавил он.

Данные о потерях ВСУ. Инфографика © Telegram / Минобороны России

Кроме того, по словам Конашенкова, российские средства противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника. А ракетные войска в течение дня поразили два пункта управления подразделений войск Незалежной, склад боеприпасов, артиллерийскую батарею, а также скопление военной техники.