"Направлено против России": Теннисист Зверев не видит причин для отстранения наших игроков от участия в Уимблдоне

Соревнования нынешнего сезона на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета пройдут с 27 июня по 10 июля.

Третья ракетка мира — представитель Германии Александр Зверев — не видит причин для отстранения российских и белорусских теннисистов от участия в Уимблдонском турнире. Об этом сообщает издание We Love Tennis.

"Не вижу причин, по которым теннисисты из России и Белоруссии не могут принять участие в Уимблдонском турнире. Понимаю, что это решение направлено против России", — сказал Зверев.