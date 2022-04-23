ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 апреля 2022, 09:30

"Направлено против России": Теннисист Зверев не видит причин для отстранения наших игроков от участия в Уимблдоне

Соревнования нынешнего сезона на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета пройдут с 27 июня по 10 июля.

Третья ракетка мира — представитель Германии Александр Зверев — не видит причин для отстранения российских и белорусских теннисистов от участия в Уимблдонском турнире. Об этом сообщает издание We Love Tennis.

"Не вижу причин, по которым теннисисты из России и Белоруссии не могут принять участие в Уимблдонском турнире. Понимаю, что это решение направлено против России", сказал Зверев.

Какие теннисисты с русскими корнями будут блистать на Уимблдоне в отсутствие наших
Какие теннисисты с русскими корнями будут блистать на Уимблдоне в отсутствие наших

Ранее Лайф сообщал, что организаторы Уимблдона приняли решение отстранить российских и белорусских теннисистов от участия в турнире на фоне событий на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что от данного решения пострадает в первую очередь сам турнир.

В нынешнем сезоне Уимблдонский турнир пройдёт на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета с 27 июня по 10 июля. Его действующими победителями являются первая ракетка мира серб Новак Джокович и австралийка Эшли Барти, уже завершившая спортивную карьеру.

BannerImage

АТР

Роман Фейгин
  • Новости
  • уимблдон
  • Александр Зверев (теннисист)
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar