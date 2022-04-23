"Направлено против России": Теннисист Зверев не видит причин для отстранения наших игроков от участия в Уимблдоне
Соревнования нынешнего сезона на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета пройдут с 27 июня по 10 июля.
Третья ракетка мира — представитель Германии Александр Зверев — не видит причин для отстранения российских и белорусских теннисистов от участия в Уимблдонском турнире. Об этом сообщает издание We Love Tennis.
"Не вижу причин, по которым теннисисты из России и Белоруссии не могут принять участие в Уимблдонском турнире. Понимаю, что это решение направлено против России", — сказал Зверев.
Ранее Лайф сообщал, что организаторы Уимблдона приняли решение отстранить российских и белорусских теннисистов от участия в турнире на фоне событий на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что от данного решения пострадает в первую очередь сам турнир.
В нынешнем сезоне Уимблдонский турнир пройдёт на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета с 27 июня по 10 июля. Его действующими победителями являются первая ракетка мира серб Новак Джокович и австралийка Эшли Барти, уже завершившая спортивную карьеру.
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