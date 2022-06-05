Брат "организатора Евромайдана" Мустафы Найема тяжело ранен в бою

Известный украинский адвокат, брат бывшего народного депутата Верховной рады Украины Мустафы Найема — Маси Найем — получил тяжёлое ранение в бою. Об этом сообщил в соцсетях кинорежиссёр Олег Сенцов.

"Маси Найем — тяжелораненый, везут в больницу, мы молимся за тебя", — написал Сенцов.

Информацию подтвердил и бизнесмен Андрей Ставницер. По его данным, адвокат получил ранение в голову и его направили в больницу в Днепр. Где именно и при каких обстоятельствах получил ранение Маси Найем, пока не известно. А Мустафа Найем в "Телеграме" рассказал о состоянии своего раненого брата. По словам "организатора Евромайдана", родственник получил ранения головы и глаза.

"У брата — тяжёлое ранение головы и глаза. Был в коме, время от времени приходит в сознание; врачи говорят, что сейчас стабильный. Доставлен в Днепр, в областную больницу им. Мечникова. Готовят к операции. Всем спасибо за помощь", — обратился он к подписчикам.