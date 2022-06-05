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Опубликовано 5 июня 2022, 19:03
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Брат "организатора Евромайдана" Мустафы Найема тяжело ранен в бою

Маси Найем. Фото © Facebook (соцсеть запрещена на территории Российской Федерации) / MasiNayyem

Маси Найем. Фото © Facebook (соцсеть запрещена на территории Российской Федерации) / MasiNayyem

Известный украинский адвокат, брат бывшего народного депутата Верховной рады Украины Мустафы Найема — Маси Найем — получил тяжёлое ранение в бою. Об этом сообщил в соцсетях кинорежиссёр Олег Сенцов.

"Маси Найем тяжелораненый, везут в больницу, мы молимся за тебя", — написал Сенцов.

Информацию подтвердил и бизнесмен Андрей Ставницер. По его данным, адвокат получил ранение в голову и его направили в больницу в Днепр. Где именно и при каких обстоятельствах получил ранение Маси Найем, пока не известно. А Мустафа Найем в "Телеграме" рассказал о состоянии своего раненого брата. По словам "организатора Евромайдана", родственник получил ранения головы и глаза.

"У брата тяжёлое ранение головы и глаза. Был в коме, время от времени приходит в сознание; врачи говорят, что сейчас стабильный. Доставлен в Днепр, в областную больницу им. Мечникова. Готовят к операции. Всем спасибо за помощь", — обратился он к подписчикам.

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Ранее сообщалось, что депутат Верховной рады Украины Евгений Яковенко задержан на молдавской границе по запросу Интерпола.

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Иван Косицын
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