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Опубликовано 5 июня 2022, 18:51

В ООН опровергли данные о конфискации ВСУ трёх машин организации в Краматорске

Официальный представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Савиано Абреу опроверг информацию о том, что сотрудники организации лишились трёх автомобилей в Краматорске, где бойцами ВСУ был захвачен офис.

"Все наши автомобили на учёте. Так что мы не потеряли ни одного автомобиля. Это неверная информация", — приводит его слова РИА "Новости".

Абреу также сообщил, что договор аренды с офисом в Краматорске был расторгнут ещё неделю назад и с этого времени не являлся объектом ООН. Он был общим для пользования структур организации, причём ранее в нём работало только УКГВ, а большинство агентств пока с 24 февраля не покинули это здание. Представитель ООН не обладает информацией о том, что происходит в Краматорске с момента, как уехали их сотрудники. По его словам, основной хаб переместился в Днепр из соображений безопасности.

"Основной центр наших операций на востоке Украины сейчас находится в Днепре. Там большинство наших сотрудников работают непосредственно в плане гуманитарных операций", — добавил представитель ООН.

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Ранее Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что бойцы Вооружённых сил Украины захватили офис ООН в Краматорске. Кроме того, представители международной организации лишились трёх служебных автомобилей с дипломатическими номерами.

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Николь Вербер
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