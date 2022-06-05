В ООН опровергли данные о конфискации ВСУ трёх машин организации в Краматорске

"Все наши автомобили на учёте. Так что мы не потеряли ни одного автомобиля. Это неверная информация", — приводит его слова РИА "Новости".

Абреу также сообщил, что договор аренды с офисом в Краматорске был расторгнут ещё неделю назад и с этого времени не являлся объектом ООН. Он был общим для пользования структур организации, причём ранее в нём работало только УКГВ, а большинство агентств пока с 24 февраля не покинули это здание. Представитель ООН не обладает информацией о том, что происходит в Краматорске с момента, как уехали их сотрудники. По его словам, основной хаб переместился в Днепр из соображений безопасности.