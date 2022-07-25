Губернатор Вологодской области пообещал напоить всю страну иван-чаем

Вологодская область планирует расширить производство иван-чая. По словам губернатора региона Олега Кувшинникова, этого продукта хватит на всю страну.

Губернатор Вологодской области побывал на фабрике по производству иван-чая. Видео © Telegram-канал Олега Кувшинникова

"С чего начинается утро? С бодрящего чая или кофе. С чего начинается утро настоящего вологжанина? С чашки иван-чая. Его хватит на всех. Сами с удовольствием пьём и всю страну напоим", — написал глава области в телеграм-канале.

Также он поделился видео с посещением фабрики по производству иван-чая в Череповце. Региональные власти присвоят предприятию статус "масштабного инвестпроекта", а с Минсельхозом планируется проработать вопрос о присвоении иван-чаю статуса сельхозпродукции. Губернатор добавил, что для расширения производства этого напитка в регионе есть все предпосылки.