Константинов назвал попытки ВСУ атаковать Крымский мост актами терроризма
Попытки ВСУ атаковать Крымский мост стоит рассматривать как акт терроризма. Об этом заявил глава парламента полуострова Владимир Константинов.
"Это террористические попытки нанести вред гражданской инфраструктуре. К киевскому режиму нужно относиться как к террористам. Тут всё в России определено. Нужно уничтожать в первую очередь главарей террористических группировок, и на это должна быть нацелена вся наша силовая машина", — заявил Константинов в беседе с РИА "Новости".
В начале недели, как сообщал Life.ru, российские силы ПВО успешно отразили групповой удар ВСУ 12 ракетами ATACMS по Крымскому мосту. В связи с инцидентом движение на мосту в ночное время приостанавливалось на четыре часа, а в очереди на проезд скопилось около двух тысяч машин. В Керчи ракетной атаке присвоили статус чрезвычайной угрозы муниципального уровня реагирования. Константинов при этом отметил, что Крым готов к любым провокациям со стороны ВСУ.
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