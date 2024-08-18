Константинов назвал попытки ВСУ атаковать Крымский мост актами терроризма

"Это террористические попытки нанести вред гражданской инфраструктуре. К киевскому режиму нужно относиться как к террористам. Тут всё в России определено. Нужно уничтожать в первую очередь главарей террористических группировок, и на это должна быть нацелена вся наша силовая машина", — заявил Константинов в беседе с РИА "Новости".

В начале недели, как сообщал Life.ru, российские силы ПВО успешно отразили групповой удар ВСУ 12 ракетами ATACMS по Крымскому мосту. В связи с инцидентом движение на мосту в ночное время приостанавливалось на четыре часа, а в очереди на проезд скопилось около двух тысяч машин. В Керчи ракетной атаке присвоили статус чрезвычайной угрозы муниципального уровня реагирования. Константинов при этом отметил, что Крым готов к любым провокациям со стороны ВСУ.