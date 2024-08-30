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Регион
29 августа, 23:07

Восемь украинских БПЛА сбиты при попытке атаковать Брянскую область

Богомаз: Восемь украинских БПЛА уничтожены силами ПВО над Брянской областью

Силы противовоздушной обороны уничтожили восемь украинских беспилотников, которые пытались атаковать Брянскую область. По информации губернатора региона Александра Богомаза, в результате происшествия никто не пострадал.

«В течение часа силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены восемь беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал Богомаз в телеграм-канале.

Десятки украинских дронов пали от огня ВС России за сутки
Десятки украинских дронов пали от огня ВС России за сутки

Ранее российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью. Попытки ВСУ атаковать регион были пресечены вечером, 29 августа.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Оксана Попова
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