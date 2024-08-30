Восемь украинских БПЛА сбиты при попытке атаковать Брянскую область

Силы противовоздушной обороны уничтожили восемь украинских беспилотников, которые пытались атаковать Брянскую область. По информации губернатора региона Александра Богомаза, в результате происшествия никто не пострадал.

«В течение часа силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены восемь беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал Богомаз в телеграм-канале.