Восемь украинских БПЛА сбиты при попытке атаковать Брянскую область
Богомаз: Восемь украинских БПЛА уничтожены силами ПВО над Брянской областью
Силы противовоздушной обороны уничтожили восемь украинских беспилотников, которые пытались атаковать Брянскую область. По информации губернатора региона Александра Богомаза, в результате происшествия никто не пострадал.
«В течение часа силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены восемь беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал Богомаз в телеграм-канале.
Ранее российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью. Попытки ВСУ атаковать регион были пресечены вечером, 29 августа.
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