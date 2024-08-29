Десятки украинских дронов пали от огня ВС России за сутки
МО РФ: Российская ПВО сбила 3 бомбы Hammer, снаряд HIMARS и 36 вражеских БПЛА
За прошедшие сутки российская ПВО сбила три авиабомбы Hammer, один снаряд РСЗО HIMARS и 36 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, реактивный снаряд HIMARS производства США и 36 беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сообщении.
А недавно FPV-дрон российской армии уничтожил танк ВСУ в приграничье Курской области. В результате у боевой машины сдетонировал боезапас. Произошёл мощный взрыв, в результате которого танку оторвало башню. Кадры работы беспилотника опубликовало Минобороны РФ.
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