«Сорвало башню»: Российский дрон превратил в пепел танк ВСУ под Курском

FPV-дрон российской армии уничтожил танк Вооружённых сил Украины в приграничье Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Российские военные уничтожили танк ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

«В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области военнослужащие группировки войск «Север» выявили движущийся танк ВСУ. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по танку противника», — говорится в сообщении военного ведомства.