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28 августа, 13:22

«Сорвало башню»: Российский дрон превратил в пепел танк ВСУ под Курском

Минобороны РФ: FPV-дрон уничтожил танк ВСУ в Курской области

FPV-дрон российской армии уничтожил танк Вооружённых сил Украины в приграничье Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Российские военные уничтожили танк ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

«В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области военнослужащие группировки войск «Север» выявили движущийся танк ВСУ. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по танку противника», — говорится в сообщении военного ведомства.

Российские военные разнесли «Искандером» спрятанную систему HIMARS в Сумской области
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Ранее Life.ru писал, что ВС РФ поразили резервы украинской армии в районах 12 населённых пунктов в Сумской области, также под удар ВС РФ попали скопления живой силы и техники противника в Курской области. Наши бойцы нанесли поражение 22-й, 61-й и 115-й механизированным, 80-й и 82-й десантно-штурмовой бригадам ВСУ

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Telegram / Минобороны России

Александра Мышляева
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