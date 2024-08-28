«Сорвало башню»: Российский дрон превратил в пепел танк ВСУ под Курском
Минобороны РФ: FPV-дрон уничтожил танк ВСУ в Курской области
FPV-дрон российской армии уничтожил танк Вооружённых сил Украины в приграничье Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
Российские военные уничтожили танк ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России
«В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области военнослужащие группировки войск «Север» выявили движущийся танк ВСУ. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по танку противника», — говорится в сообщении военного ведомства.
Ранее Life.ru писал, что ВС РФ поразили резервы украинской армии в районах 12 населённых пунктов в Сумской области, также под удар ВС РФ попали скопления живой силы и техники противника в Курской области. Наши бойцы нанесли поражение 22-й, 61-й и 115-й механизированным, 80-й и 82-й десантно-штурмовой бригадам ВСУ
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