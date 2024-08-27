Российские военные разнесли «Искандером» спрятанную систему HIMARS в Сумской области

Минобороны России опубликовало эпичные кадры объективного контроля, на которых бойцы ВС РФ успешно уничтожают реактивную систему залпового огня на колёсном шасси HIMARS прямиком из Америки. В результате уничтожения в районе населённого пункта Степановка Сумской области произошли взрывы, детонация боекомплекта и пожар на уничтоженной позиции.

В Сумской области уничтожена РСЗО HIMARS. Видео © Telegram / Минобороны России

«На кадрах объективного контроля наблюдаются взрывы, детонация боекомплекта и пожар на уничтоженной позиции» — сообщили в ведомстве.

В Министерстве также отметили, что ВС РФ нанесли ракетный удар по вскрытой позиции с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».