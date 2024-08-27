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27 августа, 07:52

Российские военные разнесли «Искандером» спрятанную систему HIMARS в Сумской области

МО РФ: Россия уничтожила очередной американский РСЗО HIMARS в Сумской области

Россия уничтожила очередную РСЗО HIMARS в Сумской области. Обложка © Telegram / Минобороны России

Россия уничтожила очередную РСЗО HIMARS в Сумской области. Обложка © Telegram / Минобороны России

Минобороны России опубликовало эпичные кадры объективного контроля, на которых бойцы ВС РФ успешно уничтожают реактивную систему залпового огня на колёсном шасси HIMARS прямиком из Америки. В результате уничтожения в районе населённого пункта Степановка Сумской области произошли взрывы, детонация боекомплекта и пожар на уничтоженной позиции.

В Сумской области уничтожена РСЗО HIMARS. Видео © Telegram / Минобороны России

«На кадрах объективного контроля наблюдаются взрывы, детонация боекомплекта и пожар на уничтоженной позиции» — сообщили в ведомстве.

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В Министерстве также отметили, что ВС РФ нанесли ракетный удар по вскрытой позиции с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».

Ранее Life.ru рассказал о том, что за неделю противовоздушная оборона России уничтожила 87 снарядов HIMARS. Также бойцы РФ смогли пресечь ракету «Нептун» и 18 бомб Hammer. Кроме того, за неделю ВС РФ сбили 340 БПЛА. При этом 147 из них были обнаружены вне зоны проведения спецоперации (СВО).

Наталья Афонина
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