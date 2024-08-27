Российские военные разнесли «Искандером» спрятанную систему HIMARS в Сумской области
МО РФ: Россия уничтожила очередной американский РСЗО HIMARS в Сумской области
Россия уничтожила очередную РСЗО HIMARS в Сумской области. Обложка © Telegram / Минобороны России
Минобороны России опубликовало эпичные кадры объективного контроля, на которых бойцы ВС РФ успешно уничтожают реактивную систему залпового огня на колёсном шасси HIMARS прямиком из Америки. В результате уничтожения в районе населённого пункта Степановка Сумской области произошли взрывы, детонация боекомплекта и пожар на уничтоженной позиции.
В Сумской области уничтожена РСЗО HIMARS. Видео © Telegram / Минобороны России
«На кадрах объективного контроля наблюдаются взрывы, детонация боекомплекта и пожар на уничтоженной позиции» — сообщили в ведомстве.
В Министерстве также отметили, что ВС РФ нанесли ракетный удар по вскрытой позиции с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».
Ранее Life.ru рассказал о том, что за неделю противовоздушная оборона России уничтожила 87 снарядов HIMARS. Также бойцы РФ смогли пресечь ракету «Нептун» и 18 бомб Hammer. Кроме того, за неделю ВС РФ сбили 340 БПЛА. При этом 147 из них были обнаружены вне зоны проведения спецоперации (СВО).