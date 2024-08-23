ПВО России за неделю сбила ракету «Нептун», 18 бомб Hammer и 87 снарядов HIMARS

В период с 17 по 23 августа российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили противокорабельную ракету "Нептун-МД", 18 управляемых авиабомб Hammer и 87 реактивных снарядов HIMARS. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Сбиты противокорабельная ракета "Нептун-МД", 18 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 87 реактивных снарядов HIMARS производства США», — говорится в сообщении.

Кроме того, за неделю были сбиты 340 беспилотных летательных аппаратов, из них 147 — вне зоны проведения спецоперации (СВО), добавили в ведомстве.