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Регион
23 августа, 12:56

ПВО России за неделю сбила ракету «Нептун», 18 бомб Hammer и 87 снарядов HIMARS

В период с 17 по 23 августа российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили противокорабельную ракету "Нептун-МД", 18 управляемых авиабомб Hammer и 87 реактивных снарядов HIMARS. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Сбиты противокорабельная ракета "Нептун-МД", 18 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 87 реактивных снарядов HIMARS производства США», — говорится в сообщении.

Кроме того, за неделю были сбиты 340 беспилотных летательных аппаратов, из них 147 — вне зоны проведения спецоперации (СВО), добавили в ведомстве.

Также ВС РФ за неделю уничтожили украинские самолёты Су-24, МиГ-29 и четыре вертолёта. Речь идёт об одном Ми-17 и трёх Ми-8.

Аэродромы, наёмники и топливные базы: МО раскрыло цели российских ракет на Украине за неделю
Аэродромы, наёмники и топливные базы: МО раскрыло цели российских ракет на Украине за неделю
Обложка ©

ТАСС / Николай Гынгазов

Наталья Демьянова
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