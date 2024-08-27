Авиация России уничтожила резервы ВСУ в 12 посёлках Сумской области 27 августа, 11:47 Истребитель РФ. Обложка © Telegram / Минобороны РФ

Российская авиация поразила резервы украинской армии в районах 12 населённых пунктов в Сумской области, также под удар ВС РФ попали скопления живой силы и техники противника в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области личного состава и военной техники резервов 41-й и 54-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии, а также 101-й, 103-й и 107-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Атинское, Белополье, Барановка, Ворожба, Глыбное, Катериновка, Орловка, Покровка, Первомайское, Пустогород, Першетравня и Эсмань», — говорится в тексте.

В Курской области российские военные нанесли поражение 22-й, 61-й и 115-й механизированным, 80-й и 82-й десантно-штурмовой бригадам ВСУ, а также 1004-у отряду охраны и обеспечения противника. В частности враг был разбит вблизи Апанасовки, Борки, Богдановки, Викторовки, 10-го Октября, Кругленького, Казачьей Локни, Любимовки, Михайловки, Новоивановки, Плехово и Снагости, добавили в министерстве.

Также в Минобороны РФ рассказали, что украинская армия потеряла свыше 6600 солдат за весь период боевых действий в приграничных районах Курской области, при этом российские войска уничтожили 73 вражеских танка.

Авторы Татьяна Миссуми