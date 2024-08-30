Над Брянской областью уничтожили ещё три дрона ВСУ
Богомаз: Силы ПВО уничтожили ещё три БПЛА в небе над Брянской областью
Силы противовоздушной обороны уничтожили в небе над Брянской областью ещё три украинских беспилотника, рассказал губернатор Александр Богомаз. Таким образом, количество уничтоженных за ночь вражеских объектов в регионе выросло до 11.
«Ещё три беспилотных летательных аппарата самолётного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — рассказал Богомаз.
Ранее сообщалось об уничтожении восьми украинских беспилотников в Брянской области. По информации Богомаза, в результате происшествия никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.
Shutterstock / FOTODOM / aappp