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Регион
30 августа, 00:05

Над Брянской областью уничтожили ещё три дрона ВСУ

Богомаз: Силы ПВО уничтожили ещё три БПЛА в небе над Брянской областью

Силы противовоздушной обороны уничтожили в небе над Брянской областью ещё три украинских беспилотника, рассказал губернатор Александр Богомаз. Таким образом, количество уничтоженных за ночь вражеских объектов в регионе выросло до 11.

«Ещё три беспилотных летательных аппарата самолётного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — рассказал Богомаз.

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Ранее сообщалось об уничтожении восьми украинских беспилотников в Брянской области. По информации Богомаза, в результате происшествия никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aappp

Оксана Попова
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