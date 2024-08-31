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Регион
31 августа, 20:44

ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Курской областью

Врио губернатора Смирнов: Два украинских дрона сбиты над Курской областью

Силы ПВО успешно пресекли попытку атаки ВСУ с помощью беспилотников. Два дрона сбиты над Курской областью, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

«Над Курской областью работает ПВО. Сбиты два украинских БПЛА самолётного типа. Спасибо нашим защитникам!» — отметил врио губернатора в телеграм-канале.

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Минувшей ночью дежурным силам ПВО пришлось работать в трёх регионах России. Два дрона были сбиты над Белгородской областью, один — над Орловской областью, и один — над Курской областью.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Кирилл Сосновских
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