ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Курской областью

Силы ПВО успешно пресекли попытку атаки ВСУ с помощью беспилотников. Два дрона сбиты над Курской областью, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

«Над Курской областью работает ПВО. Сбиты два украинских БПЛА самолётного типа. Спасибо нашим защитникам!» — отметил врио губернатора в телеграм-канале.

Минувшей ночью дежурным силам ПВО пришлось работать в трёх регионах России. Два дрона были сбиты над Белгородской областью, один — над Орловской областью, и один — над Курской областью.