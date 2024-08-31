Силы ПВО сбили четыре БПЛА над Белгородской, Курской и Орловской областями

Силы ПВО уничтожили четыре БПЛА над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено четыре украинских беспилотных летательных аппарата. Два БПЛА сбито над территорией Белгородской области и по одному над территориями Орловской и Курской областей», — рассказали в оборонном ведомстве.