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Регион
31 августа, 04:58

Силы ПВО сбили четыре БПЛА над Белгородской, Курской и Орловской областями

Силы ПВО уничтожили четыре БПЛА над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено четыре украинских беспилотных летательных аппарата. Два БПЛА сбито над территорией Белгородской области и по одному над территориями Орловской и Курской областей», — рассказали в оборонном ведомстве.

Силы ПВО сбили БПЛА самолётного типа над Брянской областью
Силы ПВО сбили БПЛА самолётного типа над Брянской областью

Днём ранее силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили почти два десятка беспилотников над четырьмя российскими регионами. Речь идёт о Брянской, Калужской, Белгородской областях, а также Республике Крым.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / boscorelli

Оксана Попова
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