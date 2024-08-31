Силы ПВО сбили четыре БПЛА над Белгородской, Курской и Орловской областями
Силы ПВО уничтожили четыре БПЛА над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО уничтожено четыре украинских беспилотных летательных аппарата. Два БПЛА сбито над территорией Белгородской области и по одному над территориями Орловской и Курской областей», — рассказали в оборонном ведомстве.
Днём ранее силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили почти два десятка беспилотников над четырьмя российскими регионами. Речь идёт о Брянской, Калужской, Белгородской областях, а также Республике Крым.
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