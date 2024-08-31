МО РФ: Средства ПВО за сутки сбили 4 ракеты ATACMS, 6 снарядов Vampire и 48 БПЛА
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток сбили четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS американского производства, шесть реактивных снарядов Vampire, изготовленных в Чехии, и шесть авиационных бомб Hammer производства Франции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, шесть управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции, шесть реактивных снарядов «Vampire», — сообщили в оборонном ведомстве.
Кроме того, силы ПВО сбили 48 беспилотников.
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