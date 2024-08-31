МО РФ: Средства ПВО за сутки сбили 4 ракеты ATACMS, 6 снарядов Vampire и 48 БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток сбили четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS американского производства, шесть реактивных снарядов Vampire, изготовленных в Чехии, и шесть авиационных бомб Hammer производства Франции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.