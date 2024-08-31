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Регион
31 августа, 09:27

МО РФ: Средства ПВО за сутки сбили 4 ракеты ATACMS, 6 снарядов Vampire и 48 БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток сбили четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS американского производства, шесть реактивных снарядов Vampire, изготовленных в Чехии, и шесть авиационных бомб Hammer производства Франции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, шесть управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции, шесть реактивных снарядов «Vampire», — сообщили в оборонном ведомстве.

Кроме того, силы ПВО сбили 48 беспилотников.

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Напомним, накануне ВСУ атаковали Белгородскую область из РСЗО Vampire. Жертвами трагедии стали пять человек, ранения получили 46 мирных жителей, в том числе, семь детей. Момент удара попал на видео.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Andrey 69

Никита Никонов
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