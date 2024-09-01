Три беспилотника уничтожены над Тульской областью
В Тульской области ночью 1 сентября уничтожили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Согласно информации, предоставленной Министерством региональной безопасности, средства противовоздушной обороны эффективно справились с угрозой.
Дежурные системы ПВО обнаружили и нейтрализовали все три БПЛА без каких-либо повреждений или пострадавших. Организованы мероприятия по реагированию экстренных служб, которые не выявили последствий для гражданского населения.
Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в ночь на 1 сентября в Становлянском муниципальном округе успешно нейтрализован украинский беспилотный летательный аппарат. Позднее БПЛА сбили в Грязинском районе и Липецком муниципалитете.
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