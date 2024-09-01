Три беспилотника уничтожены над Тульской областью

В Тульской области ночью 1 сентября уничтожили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Согласно информации , предоставленной Министерством региональной безопасности, средства противовоздушной обороны эффективно справились с угрозой.

Дежурные системы ПВО обнаружили и нейтрализовали все три БПЛА без каких-либо повреждений или пострадавших. Организованы мероприятия по реагированию экстренных служб, которые не выявили последствий для гражданского населения.