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Регион
1 сентября, 00:39

Три беспилотника уничтожены над Тульской областью

В Тульской области ночью 1 сентября уничтожили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Согласно информации, предоставленной Министерством региональной безопасности, средства противовоздушной обороны эффективно справились с угрозой.

Дежурные системы ПВО обнаружили и нейтрализовали все три БПЛА без каких-либо повреждений или пострадавших. Организованы мероприятия по реагированию экстренных служб, которые не выявили последствий для гражданского населения.

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Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в ночь на 1 сентября в Становлянском муниципальном округе успешно нейтрализован украинский беспилотный летательный аппарат. Позднее БПЛА сбили в Грязинском районе и Липецком муниципалитете.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Кирилл Сосновских
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