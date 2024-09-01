Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 августа, 23:23

Дроны уничтожены над промышленной зоной Липецка и тремя муниципалитетами

Средства противовоздушной обороны работают в Липецкой области. Об уничтожении дронов над промышленной зоной областного центра сообщил губернатор Игорь Артамонов.

Также БПЛА подавлены в Грязинском районе, Липецком и Становлянском муниципалитетах. Жертв и пострадавших нет. По словам главы региона, угроза атаки БПЛА сохраняется, системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности.

Ещё 14 беспилотников уничтожены над Брянской областью
Ещё 14 беспилотников уничтожены над Брянской областью

Ранее Life.ru писал об уничтожении в Подольске беспилотника, летевшего на Москву. Предварительно, разрушений на земле нет.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / FotoDax

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Происшествия
  • Липецкая область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров