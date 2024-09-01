Дроны уничтожены над промышленной зоной Липецка и тремя муниципалитетами
Средства противовоздушной обороны работают в Липецкой области. Об уничтожении дронов над промышленной зоной областного центра сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Также БПЛА подавлены в Грязинском районе, Липецком и Становлянском муниципалитетах. Жертв и пострадавших нет. По словам главы региона, угроза атаки БПЛА сохраняется, системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности.
Ранее Life.ru писал об уничтожении в Подольске беспилотника, летевшего на Москву. Предварительно, разрушений на земле нет.
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