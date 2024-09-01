Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 августа, 22:49

В Липецкой области успешно нейтрализован украинский дрон

Артамонов заявил о нейтрализации беспилотника ВСУ в Липецкой области

Беспилотный летательный аппарат успешно нейтрализован в Липецкой области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов, уточнив, что всё произошло в Становлянском муниципальном округе.

В ночь на 1 сентября в Липецке и его окрестностях была объявлена угроза возможной атаки БПЛА. Губернатор подтвердил, что ударные силы, включая системы обнаружения и подавления, оперативно среагировали на угрозу.

«БПЛА подавлен в Становлянском муниципальном округе. Жертв и разрушений нет. На месте падения работают сотрудники правоохранительных органов. Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности», — сообщил Артамонов в телеграм-канале.

Над Брянской областью за час сбили 12 украинских беспилотников
Над Брянской областью за час сбили 12 украинских беспилотников

Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что над регионом успешно сбиты два украинских беспилотника. По его словам, силы ПВО предотвратили попытку атаки ВСУ, уничтожив дроны.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Naeblys

Кирилл Сосновских
  • Новости
  • Происшествия
  • Липецкая область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров