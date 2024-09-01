В Липецкой области успешно нейтрализован украинский дрон

Беспилотный летательный аппарат успешно нейтрализован в Липецкой области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов, уточнив, что всё произошло в Становлянском муниципальном округе.

В ночь на 1 сентября в Липецке и его окрестностях была объявлена угроза возможной атаки БПЛА. Губернатор подтвердил, что ударные силы, включая системы обнаружения и подавления, оперативно среагировали на угрозу.

«БПЛА подавлен в Становлянском муниципальном округе. Жертв и разрушений нет. На месте падения работают сотрудники правоохранительных органов. Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности», — сообщил Артамонов в телеграм-канале.