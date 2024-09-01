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31 августа, 23:54

Собянин: Уничтожен ещё один летевший на Москву беспилотник

Ещё один направлявшийся в сторону Москвы беспилотник сбит в Подмосковье. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Ещё один беспилотник, летевший на Москву, сбило ПВО Минобороны. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — написал градоначальник, добавив, что на месте работают все службы.

Дроны уничтожены над промышленной зоной Липецка и тремя муниципалитетами
Дроны уничтожены над промышленной зоной Липецка и тремя муниципалитетами

Об уничтожении в Подольске первого дрона стало известно около 01:20 мск. Разрушений и пострадавших не было.

Обложка ©

Unsplash / Nikita Ermilov

Артур Лапсаков
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