Собянин: Уничтожен ещё один летевший на Москву беспилотник
Ещё один направлявшийся в сторону Москвы беспилотник сбит в Подмосковье. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Ещё один беспилотник, летевший на Москву, сбило ПВО Минобороны. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — написал градоначальник, добавив, что на месте работают все службы.
Об уничтожении в Подольске первого дрона стало известно около 01:20 мск. Разрушений и пострадавших не было.
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Unsplash / Nikita Ermilov