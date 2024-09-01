ПВО Рязанской области успешно справилось с угрозой
Губернатор Малков: ПВО Рязанской области успешно отразила атаку беспилотников
В Рязанской области успешно отражена атака беспилотников. Система противовоздушной обороны отреагировала на угрозу, уничтожив вражеские дроны ещё до их достижения цели. Об этом сообщил губернатор Павел Малков.
Глава региона отметил, что все беспилотники были уничтожены над территорией области без каких-либо последствий для местного населения. Сейчас на месте инцидента работают специалисты, чтобы оценить возможный ущерб и убедиться в полной безопасности региона.
Ранее в Брянской области суммарно было сбито 26 дронов ВСУ. Атаку украинские военные предприняли после полуночи.
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