ПВО Рязанской области успешно справилось с угрозой

В Рязанской области успешно отражена атака беспилотников. Система противовоздушной обороны отреагировала на угрозу, уничтожив вражеские дроны ещё до их достижения цели. Об этом сообщил губернатор Павел Малков.

Глава региона отметил, что все беспилотники были уничтожены над территорией области без каких-либо последствий для местного населения. Сейчас на месте инцидента работают специалисты, чтобы оценить возможный ущерб и убедиться в полной безопасности региона.