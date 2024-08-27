Ностальгия обеспечена: хит "Игры" и другие сериалы о славном советском прошлом В России набирают популярность сериалы про СССР, какие из них заставят полностью прочувствовать то время и поностальгировать, расскажет Life.ru. 27 августа, 16:00 "Магомаев" (сериал 2020), режиссёры Дмитрий Тюрин, Роман Прыгунов, сценаристы Нина Шулика, Дарья Воротынцева, "Красная королева" (сериал 2015), режиссёр Алёна Райнер, сценаристы Елена Бойко, Мария Бек / Kinopoisk, © Kinopoisk, © Freepik / balasoiu

Недавно на российские экраны вышел сериал «Игры», посвящённый подготовке к Олимпиаде 1980 года, проходившей в Москве. Этот новый хит уже привлёк внимание зрителей, предлагая уникальную возможность погрузиться в атмосферу того времени и понять, как сложно было организовать одно из крупнейших спортивных событий в истории страны. А чтобы полностью ощутить дух ушедшей эпохи, Life.ru подготовил подборку других современных сериалов о СССР, которые точно вас впечатлят.

«Игры»

Сериал «Игры» 2024 года об Олимпиаде. Фото © kino-teatr

Главными героями стали работники Олимпийского комитета. В сериале показывают, как ответственно и трепетно советские граждане относились к предстоящему событию и как непросто СССР было устроить мировой спортивный праздник. Не секрет, что тогда более 60 стран проигнорировали Олимпиаду в Москве, однако Советский Союз сумел показать прекрасный уровень подготовки не только мероприятия, но и наших атлетов. При просмотре сериала ностальгия обеспечена.

«СССР»

Сериал «СССР» рассказывает о тернистом пути четырёх друзей, вернувшихся из армии и полных надежд. Фото © kino-teatr

Сериал «СССР» рассказывает о жизни четырёх боевых товарищей, которые, возвращаясь из армии, решили заехать к одному из друзей в гости, чтобы посмотреть Москву, но по стечению обстоятельств остались там. События разворачиваются в 1981 году и продолжаются на протяжении 10 лет. Главные герои — Сергей, Семён, Самвел и Рома — проходят серьёзные испытания, порой их дружба подвергается проверке на прочность, но жизнь всё же держит их вместе. В сериале показывают и разбойные 90-е, и тяжёлый 1991 год. Зрители могут поностальгировать перед экранами, вспомнить молодость или просто прочувствовать дух того времени.

«Красная королева»

История советской манекенщицы Регины Збарской послужила основой для сериала "Красная королева". Фото © "Красная королева" (сериал 2015), режиссёр Алёна Райнер, сценаристы Елена Бойко, Мария Бек / Kinopoisk

Сериал «Красная королева» основан на реальных событиях и рассказывает о трагической судьбе известной манекенщицы и первой красавицы СССР Регины Збарской. Картина окунёт вас в мир советской моды и приоткроет завесу частной жизни моделей тех лет. В сериале затронуты также политические моменты, которые зачастую меняли правила жизни советских граждан. Регина Збарская буквально перевернула индустрию моды, однако её слава оказалась не вечной. Основные действия происходят в 50-х и 60-х годах.

«Магомаев»

Режиссёры сериала "Магомаев" смогли точно передать дух советской эпохи. Фото © "Магомаев" (сериал 2020), режиссёры Дмитрий Тюрин, Роман Прыгунов, сценаристы Нина Шулика, Дарья Воротынцева / Kinopoisk

В сериале «Магомаев» роль известного советского певца исполнил Милош Бикович. История разворачивается вокруг любовной трагедии Магомаева. Однажды артист влюбился в замужнюю оперную певицу, но чтобы быть вместе, молодым людям приходится пройти множество испытаний. Поклонники великого исполнителя остались недовольны сериалом, решив, что режиссёры не смогли передать его истинный характер и харизму, однако стоит отметить, что советская эпоха в этой картине отражена прекрасно. Создатели подобрали не только интересные локации и костюмы, но и воссоздали типажи советских граждан. Также не обошлось без политики, что, безусловно, добавило сериалу правдивости.

«Дети Арбата»

Сериал «Дети Арбата» заставляет задуматься о тяжёлой судьбе молодых людей, которые застали становление СССР и Великую Отечественную войну. Фото © kino-teatr

Сериал «Дети Арбата» вышел на экраны ещё в 2004 году, однако и сейчас не теряет актуальность. Режиссёры смогли передать дух зарождающегося СССР. События разворачиваются в 1930-х годах. Молодые ребята, отчаянно верящие в коммунистические идеи, готовы на всё, чтобы построить идеальное государство и светлое будущее, но в жизни всё оказывается не так уж просто. Вскоре герои понимают, что власть на самом деле преследует совсем другие цели, нежели те, о которых все говорят. Друзей ждёт не мало испытаний, а главное из них — Великая Отечественная война.

Как бы некоторым людям ни хотелось, но прошлое вернуть невозможно, да и зачем? Жить нужно настоящим, ведь все эпохи прекрасны по-своему, поэтому нужно ценить то время, в котором находишься. А чтобы поностальгировать, всегда можно включить хороший исторический сериал и с головой окунуться в прошлое. Ранее Life.ru рассказал, как в СССР двигали высотки прямо со спящими жителями внутри.

Авторы Дана Третьякова