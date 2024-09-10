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10 сентября, 05:23

«Успел накрыть жену»: Жильцы дома в Раменском рассказали Life.ru, как их застал удар дрона

Жильцы пострадавшей многоэтажки в Раменском рассказали об ударе дрона

Дроны ВСУ попали в две жилых многоэтажки в подмосковном Раменском. Многих жильцов этот удар застал в кровати, ведь случился он глубокой ночью. Сначала люди услышали странный звук, а затем громкий удар со вспышкой.

Как рассказали очевидцы, взрывной волной выбило стёкла в квартирах, после чего пламя ворвалось внутрь. Некоторые лишь успели схватить куртки и выбежать на улицу.

Жильцы пострадавшего в Раменском дома рассказали об атаках БПЛА. Видео © Life.ru

Погибшая женщина и пожары в домах: Что известно о массированной атаке ВСУ на Россию
Погибшая женщина и пожары в домах: Что известно о массированной атаке ВСУ на Россию

Этой ночью киевский режим осуществил одну из самых масштабных атак на города России. Ранее Life.ru сообщал, что число пострадавших от ночной атаки ВСУ в Раменском возросло до пяти.

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Кадр видео Life.ru

Артём Гапоненко
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