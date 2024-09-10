Число пострадавших от ночной атаки ВСУ в Раменском возросло до пяти

Не менее пяти человек получили ранения в результате ударов украинских беспилотников по Раменскому, сообщил SHOT. Единственной погибшей всё ещё остаётся 46-летняя женщина, проживавшая в многоэтажке на Спортивном проезде. Все пострадавшие госпитализированы.