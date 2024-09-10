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10 сентября, 04:13

Число пострадавших от ночной атаки ВСУ в Раменском возросло до пяти

Не менее пяти человек получили ранения в результате ударов украинских беспилотников по Раменскому, сообщил SHOT. Единственной погибшей всё ещё остаётся 46-летняя женщина, проживавшая в многоэтажке на Спортивном проезде. Все пострадавшие госпитализированы.

В настоящий момент здание на северо-западе подмосковного города потушено. Огонь уничтожил несколько квартир, повредив балконы и остекление на фасаде многоквартирного дома.

Повреждённая многоэтажка на Спортивном проезде. Видео © Life.ru

«В пунктах временного проживания заселены 43 человека. Всех разместили и организовали горячее питание», — отметил губернатор области Андрей Воробьёв.

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Этой ночью киевский режим осуществил одну из самых масштабных атак на российские города. Наибольший урон приняло Подмосковье, где пострадали несколько многоэтажек. Ущерб гражданской инфраструктуре Москвы и области мог оказаться более серьёзным, если бы десятки беспилотников ВСУ не были сбиты над Брянской, Калужской, Тульской и Липецкой областями.

Обложка ©

Life.ru

Илья Пушкарев
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