«Нелепые отмазки»: Turkish Airlines не пустила яхтсмена из РФ в Панаму, он потерял тысячи евро

В Турции россиянина не допустили до вылета в Панаму. Авиакомпания Turkish Airlines отмахивалась «нелепыми отмазками», а потом вовсе запретила мужчине летать в Южную и Латинскую Америку их рейсами на год. Об этом пассажир рассказал РИА «Новости».

Как рассказывает Глеб Шатков, он зарегистрировался на рейс из черногорского Тивата в Панаму с пересадкой в Стамбуле 22 сентября. Ему сразу дали два посадочных талона. Однако во время пересадки объявили, что допуска до рейса у путешественника нет. На все вопросы сотрудники указывали, что билеты куплены совсем недавно, а обратный приобретён отдельным платежом, и потому не считается.

«Два часа у меня проверяли счета, спрашивали, зачем мне пересекать Панамский канал и другие ненужные подробности. Никакой бумаги об отказе мне не предоставили, и мы с группой таких же как я везунчиков (некоторые из них были на грани нервного срыва и истошно ругались) ходили туда-сюда от гейта к стойке авиакомпании и слушали нелепые отмазки», — отметил Шатков.

Глеб потерял три тысячи билетов и, более того, авиакомпания потеряла багаж мужчины со специальной одеждой, которая стоит «дороже билетов». На следующий день пассажиру вернули вещи и вручили письмо, согласно которому россиянин находится в «системе безопасного отслеживания», а потому не сможет летать Turkish Airlines в Аргентину, Бразилию, Колумбию, Кубу, Мексику, Панаму и Венесуэлу целый год.

Шатков является моряком и планировал отправиться в Антарктиду. Для этого ему нужно было перегнать яхту чрез Панамский канал. Он отметил, что инцидент с авиаперевозчиком не изменит его планов.