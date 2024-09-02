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2 сентября, 08:15

«Просто беспредел»: Российские туристы стали «пленниками» Внуково вместо райского отдыха в Турции

Российские туристы застряли во Внукове из-за задержек рейсов Turkish Airlines

Отпуск у десятков российских туристов, желающих отдохнуть в Турции, не задался с самого начала. Они застряли в аэропорту Внуково из-за массовых задержек рейсов турецкого авиаперевозчика Turkish Airlines.

«Мы до сих пор не улетели, массовые задержки, отмены рейсов именно «туркишей». <…> Никто ничего не говорит, просто нет никого от авиакомпании. Гоняют по разным гейтам», — возмутилась одна из пассажирок в беседе с 360.ru.

Женщина пыталась получить разъяснение у туроператора, у которого покупала путёвку. Однако наткнулась только на агрессию. Сейчас россияне вынуждены сидеть в неопределённости и ждать хоть какой-то информации.

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«Туроператор полностью устранился, по телефону разве что не матом шлёт. Говорит, разбирайтесь с авиакомпанией, а вообще-то это чартер, за него полностью несёт ответственность туроператор. <…> Со стороны туроператора просто беспредел. <…> Полный информационный вакуум», — пожаловалась туристка.

Накануне похожая ситуация случилась в аэропорту Антальи, где застряли более 150 российских туристов. Они также должны были лететь рейсом Turkish Airlines. Путешественники опасались, что не смогут вовремя попасть домой и отвести детей в школу. Авиаперевозчик объяснил задержку вылета на 15 часов временными ограничениями в московских аэропортах.

Обложка ©

freepik/fanjianhua

Алёна Зиновьева
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