«Просто беспредел»: Российские туристы стали «пленниками» Внуково вместо райского отдыха в Турции

Отпуск у десятков российских туристов, желающих отдохнуть в Турции, не задался с самого начала. Они застряли в аэропорту Внуково из-за массовых задержек рейсов турецкого авиаперевозчика Turkish Airlines.

«Мы до сих пор не улетели, массовые задержки, отмены рейсов именно «туркишей». <…> Никто ничего не говорит, просто нет никого от авиакомпании. Гоняют по разным гейтам», — возмутилась одна из пассажирок в беседе с 360.ru.

Женщина пыталась получить разъяснение у туроператора, у которого покупала путёвку. Однако наткнулась только на агрессию. Сейчас россияне вынуждены сидеть в неопределённости и ждать хоть какой-то информации.