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1 сентября, 17:08

«Турецкие авиалинии» объяснили, почему «пленили» российских туристов в аэропорту Анталии

«Турецкие авиалинии» задержали рейс из Анталии из-за ограничений в Москве

Российские туристы застряли в турецком аэропорту Анталии из-за временных ограничений в воздушных гаванях Москвы. Об этом сообщил представитель авиакомпании «Турецкие авиалинии».

«Задержка рейса была вызвана временными ограничениями в московских аэропортах утром в воскресенье. В течение этого периода происходили перенаправления рейсов в другие аэропорты с увеличением времени. Имеются задержки в выполнении операций. Ситуация скоро вернётся в нормальный режим, пассажирам будет своевременно объявлено об этом», — рассказал представитель авиакомпании в беседе с РИА «Новости».

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Ранее Life.ru сообщал, что аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский отправили 43 самолёта на запасные аэродромы и задержали вылет 74 рейсов из-за массовой атаки БПЛА на Москву. Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов (ВС) ночью и утром 1 сентября, воздушные гавани вводили временные ограничения. Как стало известно позже, более 150 российских туристов застряли в аэропорту Антальи. Рейс отложили более чем на 15 часов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / EvrenKalinbacak

Александра Мышляева
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