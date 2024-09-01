«Турецкие авиалинии» объяснили, почему «пленили» российских туристов в аэропорту Анталии
«Турецкие авиалинии» задержали рейс из Анталии из-за ограничений в Москве
Российские туристы застряли в турецком аэропорту Анталии из-за временных ограничений в воздушных гаванях Москвы. Об этом сообщил представитель авиакомпании «Турецкие авиалинии».
«Задержка рейса была вызвана временными ограничениями в московских аэропортах утром в воскресенье. В течение этого периода происходили перенаправления рейсов в другие аэропорты с увеличением времени. Имеются задержки в выполнении операций. Ситуация скоро вернётся в нормальный режим, пассажирам будет своевременно объявлено об этом», — рассказал представитель авиакомпании в беседе с РИА «Новости».
Ранее Life.ru сообщал, что аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский отправили 43 самолёта на запасные аэродромы и задержали вылет 74 рейсов из-за массовой атаки БПЛА на Москву. Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов (ВС) ночью и утром 1 сентября, воздушные гавани вводили временные ограничения. Как стало известно позже, более 150 российских туристов застряли в аэропорту Антальи. Рейс отложили более чем на 15 часов.
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