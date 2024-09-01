«Турецкие авиалинии» объяснили, почему «пленили» российских туристов в аэропорту Анталии

Российские туристы застряли в турецком аэропорту Анталии из-за временных ограничений в воздушных гаванях Москвы. Об этом сообщил представитель авиакомпании «Турецкие авиалинии».

«Задержка рейса была вызвана временными ограничениями в московских аэропортах утром в воскресенье. В течение этого периода происходили перенаправления рейсов в другие аэропорты с увеличением времени. Имеются задержки в выполнении операций. Ситуация скоро вернётся в нормальный режим, пассажирам будет своевременно объявлено об этом», — рассказал представитель авиакомпании в беседе с РИА «Новости».