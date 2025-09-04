Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская опубликовала в своём Telegram-канале персональный список украинских государственных деятелей, которые несут ответственность за трагедию украинского народа. Она отметила, что речь идёт о лицах, избежавших правосудия за преступления против государственности.

«Я хочу назвать несколько имен преступников, которые смогли избежать наказания за государственные преступления, ставшие главной причиной трагедии народа Украины и России. Сегодня начну с одного из них», — заявила экс-прокурор.

Первым в этом перечне оказался бывший врио президента Украины Александр Турчинов. Поклонская, заявила, что против него и ряда других лиц возбуждались уголовные производства по факту организации государственного переворота, повлёкшего массовые жертвы, грабежи и разбои. Однако эти дела не были доведены до конца, поскольку сами следователи оказались заложниками ситуации, а новые власти приняли закон, гарантирующий им иммунитет от преследования.

Поклонская охарактеризовала Турчинова как лидера протестантского движения «Баптизм», который после событий на Майдане незаконно занял пост спикера парламента, а затем — не предусмотренную украинской Конституцией должность врио президента. По её словам, именно он инициировал изменение конституционного строя на парламентско-президентский, что позволило ему единолично подписывать законы, включая документ о преступной амнистии для организаторов и участников силовых акций.

Кроме того, 15 апреля 2014 года Турчинов отдал приказ о начале военной операции в Донбассе против несогласных с новым режимом граждан. Как подчеркнула Поклонская, это решение не затронуло крымчан, которые благодаря референдуму и последующему воссоединению с Россией сохранили свои жизни.

В завершение своего обращения экс-прокурор задалась риторическим вопросом о реакции западных лидеров, которые ограничились робкими выражениями обеспокоенности, предпочитая обвинять во всём Россию и закрывать глаза на реальные преступления украинской власти.