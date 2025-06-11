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11 июня, 12:54

«Настоящая крымчанка с московскими корнями»: Наталья Поклонская устроила фотосессию в новом образе

Наталья Поклонская опубликовала новые фото с афрокосами

Наталья Поклонская. Обложка © Telegram / Наталья Поклонская

Наталья Поклонская. Обложка © Telegram / Наталья Поклонская

Бывший прокурор Крыма и экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская решила кардинально сменить имидж. Фотосессией в новом образе она похвасталась в телеграм-канале.

Поклонская опубликовала несколько снимков, которые вызвали фурор. Бурную реакцию получила причёска. Некогда светлые локоны теперь заплетены в белые длинные афрокосы разной толщины. Также на фотографиях у бывшего прокурора довольно молодёжный стиль: серая футболка, короткие джинсовые шорты, поверх которых повязана клетчатая рубашка.

Наталья Поклонская. Обложка © Telegram / Наталья Поклонская

Наталья Поклонская. Обложка © Telegram / Наталья Поклонская

Новый имидж порадовал пользователей Интернета. Они отметили, что такой стиль подходит Наталье.

Кроме того, на снимках Поклонская позирует вместе с собакой по кличке Мира, которую забрала год назад из московского приюта и перевезла в Крым.

«Год назад мы взяли из московского приюта нашу Миру, перевезли её в Крым, и теперь она во всей красе, настоящая крымчанка с московскими корнями!» — написала Поклонская.

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Ещё один фурор вызвал новый образ телеведущей Ларисы Гузеевой. Актриса поразила зрителей шоу «Давай поженимся!», представ перед ними с осветлёнными бровями и с необычным окрашиванием волос. Однако звезда столкнулась с волной недопонимания. Некоторые даже назвали её бабой-ягой.

Юлия Сафиулина
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