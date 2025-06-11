«Настоящая крымчанка с московскими корнями»: Наталья Поклонская устроила фотосессию в новом образе

Бывший прокурор Крыма и экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская решила кардинально сменить имидж. Фотосессией в новом образе она похвасталась в телеграм-канале.

Поклонская опубликовала несколько снимков, которые вызвали фурор. Бурную реакцию получила причёска. Некогда светлые локоны теперь заплетены в белые длинные афрокосы разной толщины. Также на фотографиях у бывшего прокурора довольно молодёжный стиль: серая футболка, короткие джинсовые шорты, поверх которых повязана клетчатая рубашка.

Наталья Поклонская. Обложка © Telegram / Наталья Поклонская

Новый имидж порадовал пользователей Интернета. Они отметили, что такой стиль подходит Наталье.

Кроме того, на снимках Поклонская позирует вместе с собакой по кличке Мира, которую забрала год назад из московского приюта и перевезла в Крым.

«Год назад мы взяли из московского приюта нашу Миру, перевезли её в Крым, и теперь она во всей красе, настоящая крымчанка с московскими корнями!» — написала Поклонская.