Поклонская поздравила россиян с языческим праздником Самайн
Наталья Поклонская. Обложка © Telegram / Наталья Поклонская
Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская опубликовала в своём Telegram-канале объяснение истинного смысла праздника Самайн, который, по её словам, является древним языческим торжеством, не имеющим отношения к современному Хэллоуину.
Политик подчеркнула, что Самайн символизирует не маскарад, а время подведения итогов и ответственности. Она также отметила, что в этот день традиционно вспоминают умерших родственников и собираются за семейным столом для душевных бесед.
«Период от Самайна до Самайна — это возможность выполнить свои обещания и спросить других за долги», — написала Поклонская.
Пост сопровождался поздравлениями с наступающим праздником и объяснением цикла «Коло года», связанного с пробуждением и засыпанием природных стихий.
Напомним, бывший депутат Государственной Думы Наталья Поклонская, известная как «Няш-Мяш», предприняла ряд шагов по изменению своего публичного образа, включая создание стиля с афрокосами и проведение тематических фотосессий. Также сообщается о её участии в образовательных мероприятиях в Херсонской области, где она провела для школьников урок о природных стихиях. Отдельное внимание в публикациях уделено её увлечению кельтскими традициями, включая празднование Самайна с призывом почтить память предков. Данные действия вызвали критику со стороны представителей Русской православной церкви, в частности епископа Иосифа, указавшего на недопустимость пропаганды языческих обрядов с точки зрения христианского вероучения.
