Поклонская поздравила россиян с языческим праздником Самайн

Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская опубликовала в своём Telegram-канале объяснение истинного смысла праздника Самайн, который, по её словам, является древним языческим торжеством, не имеющим отношения к современному Хэллоуину.

Политик подчеркнула, что Самайн символизирует не маскарад, а время подведения итогов и ответственности. Она также отметила, что в этот день традиционно вспоминают умерших родственников и собираются за семейным столом для душевных бесед.

«Период от Самайна до Самайна — это возможность выполнить свои обещания и спросить других за долги», — написала Поклонская.

Пост сопровождался поздравлениями с наступающим праздником и объяснением цикла «Коло года», связанного с пробуждением и засыпанием природных стихий.