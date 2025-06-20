«Самая магическая ночь»: Поклонская в образе с дредами поздравила россиян с Днём Ивана Купалы

Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская поздравила россиян с Днём Ивана Купалы. Она пожелала, чтобы у каждого в сердце зажглась искра.

Наталья Поклонская поздравила россиян с Днём Ивана Купалы. Видео © VK / Наталья Поклонская

«Множество древних преданий и легенд рассказывают о традициях этого родного и природного праздника. Кто-то идёт в лес искать цвет папоротника, кто-то старается заглянуть в будущее, ведь грани между мирами исчезают. Это праздник любви и веселья, радости и рождения надежды на новую реальность!», — написала она на своей странице в VK.

Данный праздник призван сохранить культурное наследие разных народов мира, которые день летнего солнцестояния отмечали с древних времен.

«Друзья, пусть у каждого в сердце зажжётся искра огня Купалы, который разгорится и станет огромной силой той самой новой реальности, о которой мы мечтаем и стремимся! », — написала Поклонская.

Ранее день Ивана Купалы приходился на 21 июня — на день летнего солнцестояния. Сегодня же он празднуется в ночь с 6 на 7 июля