Кологривый, Ланская и ещё современные российские звёзды, как две капли воды похожие на легенд кино СССР

Современные российские актёры иногда кажутся настоящими «копиями» легенд советского кино. Судзиловская, Кологривый, Цыганов, Ткачук, Пегова и Ланская — лишь некоторые из тех, кто поразительно напоминает своих знаменитых предшественников. Life.ru собрал шесть таких пар, где прошлое и настоящее пересекаются в зеркальном отражении, вызывая удивление и ностальгию у поклонников кино.

Олеся Судзиловская — Любовь Орлова

Фото © ТАСС / Сергей Виноградов, И. Мартов

Улыбка, взгляд, грация — Судзиловская будто несёт в себе ту же искру, что и когда-то легендарная Любовь Орлова. Их объединяют особая пластика, удивительное внутреннее сияние, неувядаемость и жизнерадостность. Любовь Орлова была воплощением оптимизма и женственности своего времени, а Судзиловская перенесла всё это в XXI век, только в более сдержанном, но не менее обаятельном обличье. Недаром сама актриса признавалась, что мечтала сыграть Орлову в кино.

Сходство Олеси Судзиловской с легендарной Любовью Орловой заметили не только зрители, но и создатели сериала «Орлова и Александров», который вышел в 2015 году. Гримёры довели его до абсолютного совершенства: на экране Олеся предстала точной копией Любови Петровны, словно перенесённой в наше время.

Никита Кологривый — Николай Караченцов

Фото © ТАСС / Бизнес Online / Андрей Титов, Валерий Христофоров

Никиту Кологривого уже давно называют одним из самых харизматичных и непредсказуемых актёров своего поколения. Его сравнивали с самыми разными личностями: от Тома Хэнкса до Владимира Жириновского. Однако стоит лишь посмотреть на живую мимику Никиты, его мягкие кудри и фирменную щербинку между зубами, чтобы понять: ближе всего он всё-таки к Николаю Караченцову, легенде театра «Ленком». Сам Кологривый не спорит с этим, наоборот, с улыбкой признаётся, что такое сравнение ему приятно.

Евгений Цыганов — Игорь Янковский

Фото © ТАСС / Михаил Синицын, Валерий Христофоров

Евгений Цыганов, актёр Мастерской Петра Фоменко, будто воплощает в себе атмосферу вечной задумчивости и утончённой, почти философской меланхолии. Чаще всего артиста сравнивают внешне с Григорием Антипенко или Майклом Фассбендером. Однако у Цыганова есть двойник и в советском кинематографе — Игорь Янковский, племянник великого Олега Янковского, звезда фильмов «Приключения принца Флоризеля» и «Дураки умирают по пятницам». Со временем Игорь Ростиславович отдалился от того типажа, который сегодня представляет Цыганов, но если взглянуть на его облик в годы расцвета, сходство поражает: тонкий профиль, сжатые губы, чуть усталый, но проницательный взгляд, всё это словно отражение молодого Евгения.

Евгений Ткачук — Юрий Назаров

Фото © ТАСС / Вадим Тараканов, Владимир Межевич

С кем только не сравнивали харизматичного и неординарного Евгения Ткачука, звезду нашумевших сериалов «Тихий Дон», «Король и шут» и «Лихие». Его внешность и энергетика удивительно напоминают стендапера Александра Шаляпина, британского актёра Альфи Аллена, а также легендарного советского артиста Юрия Назарова. Назаров, актёр старой школы, в молодости был словно двойник нынешнего Ткачука — те же скулы, прищур, характерный нос и неиссякаемый источник энергии.

Ирина Пегова — Валентина Телегина

Фото © ТАСС / Александр Щербак, © RuTube / Sensational Idols

Если же попытаться найти актрису советской эпохи, в которой угадывались бы черты Ирины Пеговой, то первое имя, что приходит на ум, — Валентина Телегина, народная артистка РСФСР, звезда картин «Дело было в Пенькове» и «Дом, в котором я живу». В Телегиной была та же подкупающая естественность, тёплая простота и внутренняя сила, только чуть более «земная» и народная версия Пеговой. Обе они будто несут в себе редкий тип женственности — искренний и живой.

Валерия Ланская — Анна Самохина

Фото © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV, © РИА Новости / РИА Новости

Валерия Ланская словно переняла эстафету у Анны Самохиной — та же изысканная женственность, утончённый овал лица и мягкая улыбка. Ланская будто воплощает ту же самую лёгкость и магнетизм, что когда-то пленяли в Самохиной. Анна, блиставшая в «Узнике замка Иф», «Ворах в законе» и «Китайском сервизе», стала символом экранного обаяния конца 80-х. Ланская — её современная «версия»: немного иная эпоха, другие декорации, но то же сочетание аристократической красоты и душевной теплоты.