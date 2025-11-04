Кологривый, Ланская и ещё современные российские звёзды, как две капли воды похожие на легенд кино СССР
Оглавление
Некоторые российские и советские знаменитости похожи словно двойники. Life.ru собрал 6 пар артистов разных эпох с поразительным сходством.
Современные российские актёры иногда кажутся настоящими «копиями» легенд советского кино. Судзиловская, Кологривый, Цыганов, Ткачук, Пегова и Ланская — лишь некоторые из тех, кто поразительно напоминает своих знаменитых предшественников. Life.ru собрал шесть таких пар, где прошлое и настоящее пересекаются в зеркальном отражении, вызывая удивление и ностальгию у поклонников кино.
Олеся Судзиловская — Любовь Орлова
Фото © ТАСС / Сергей Виноградов, И. Мартов
Улыбка, взгляд, грация — Судзиловская будто несёт в себе ту же искру, что и когда-то легендарная Любовь Орлова. Их объединяют особая пластика, удивительное внутреннее сияние, неувядаемость и жизнерадостность. Любовь Орлова была воплощением оптимизма и женственности своего времени, а Судзиловская перенесла всё это в XXI век, только в более сдержанном, но не менее обаятельном обличье. Недаром сама актриса признавалась, что мечтала сыграть Орлову в кино.
Сходство Олеси Судзиловской с легендарной Любовью Орловой заметили не только зрители, но и создатели сериала «Орлова и Александров», который вышел в 2015 году. Гримёры довели его до абсолютного совершенства: на экране Олеся предстала точной копией Любови Петровны, словно перенесённой в наше время.
Никита Кологривый — Николай Караченцов
Фото © ТАСС / Бизнес Online / Андрей Титов, Валерий Христофоров
Никиту Кологривого уже давно называют одним из самых харизматичных и непредсказуемых актёров своего поколения. Его сравнивали с самыми разными личностями: от Тома Хэнкса до Владимира Жириновского. Однако стоит лишь посмотреть на живую мимику Никиты, его мягкие кудри и фирменную щербинку между зубами, чтобы понять: ближе всего он всё-таки к Николаю Караченцову, легенде театра «Ленком». Сам Кологривый не спорит с этим, наоборот, с улыбкой признаётся, что такое сравнение ему приятно.
Евгений Цыганов — Игорь Янковский
Фото © ТАСС / Михаил Синицын, Валерий Христофоров
Евгений Цыганов, актёр Мастерской Петра Фоменко, будто воплощает в себе атмосферу вечной задумчивости и утончённой, почти философской меланхолии. Чаще всего артиста сравнивают внешне с Григорием Антипенко или Майклом Фассбендером. Однако у Цыганова есть двойник и в советском кинематографе — Игорь Янковский, племянник великого Олега Янковского, звезда фильмов «Приключения принца Флоризеля» и «Дураки умирают по пятницам». Со временем Игорь Ростиславович отдалился от того типажа, который сегодня представляет Цыганов, но если взглянуть на его облик в годы расцвета, сходство поражает: тонкий профиль, сжатые губы, чуть усталый, но проницательный взгляд, всё это словно отражение молодого Евгения.
Евгений Ткачук — Юрий Назаров
Фото © ТАСС / Вадим Тараканов, Владимир Межевич
С кем только не сравнивали харизматичного и неординарного Евгения Ткачука, звезду нашумевших сериалов «Тихий Дон», «Король и шут» и «Лихие». Его внешность и энергетика удивительно напоминают стендапера Александра Шаляпина, британского актёра Альфи Аллена, а также легендарного советского артиста Юрия Назарова. Назаров, актёр старой школы, в молодости был словно двойник нынешнего Ткачука — те же скулы, прищур, характерный нос и неиссякаемый источник энергии.
Ирина Пегова — Валентина Телегина
Фото © ТАСС / Александр Щербак, © RuTube / Sensational Idols
Если же попытаться найти актрису советской эпохи, в которой угадывались бы черты Ирины Пеговой, то первое имя, что приходит на ум, — Валентина Телегина, народная артистка РСФСР, звезда картин «Дело было в Пенькове» и «Дом, в котором я живу». В Телегиной была та же подкупающая естественность, тёплая простота и внутренняя сила, только чуть более «земная» и народная версия Пеговой. Обе они будто несут в себе редкий тип женственности — искренний и живой.
Валерия Ланская — Анна Самохина
Фото © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV, © РИА Новости / РИА Новости
Валерия Ланская словно переняла эстафету у Анны Самохиной — та же изысканная женственность, утончённый овал лица и мягкая улыбка. Ланская будто воплощает ту же самую лёгкость и магнетизм, что когда-то пленяли в Самохиной. Анна, блиставшая в «Узнике замка Иф», «Ворах в законе» и «Китайском сервизе», стала символом экранного обаяния конца 80-х. Ланская — её современная «версия»: немного иная эпоха, другие декорации, но то же сочетание аристократической красоты и душевной теплоты.
Совпадения ли это — или всё-таки знак того, что кино действительно движется по кругу? Новые актёры будто продолжают дело тех, кто когда-то покорял экраны «Мосфильма» и «Ленфильма», сохраняя живое дыхание советской школы актёрства. В их лицах, интонациях и даже жестах угадываются отголоски ушедшей эпохи — словно кино само не хочет отпускать свои корни. И, может быть, именно поэтому зрителям так тепло видеть в современных звёздах отражение тех, кто сделал советское кино бессмертным. А ранее Life.ru рассказывал про 5 номеров из «Старых песен о главном», которые до сих пор вызывают мурашки.