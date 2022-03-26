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Регион
Опубликовано 26 марта 2022, 08:40
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Экс-депутат Рады Кива назвал СБУ "сборищем предателей"

Он добавил, что сегодня ведомство курирует весь наркотрафик из Одессы в Европу. А внутри организации существуют "кланы", которые на фоне "Операции Z" делят между собой территорию Украины и деньги.

Служба безопасности Украины (СБУ) является сборищем предателей, которые работают на США и Великобританию. Об этом в своём телеграм-канале заявил бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива.

"Служба безопасности Украины давно перестала быть щитом. Это сборище предателей, которые работают в интересах третьих стран — Америки и Великобритании. Напрямую кураторы управляют сегодня службой, ставя им задачи", — сказал он в видеообращении.

Также Кива рассказал, что сегодня ведомство курирует весь наркотрафик из Одессы в Европу. Он добавил, что внутри СБУ существуют "кланы", которые на фоне "Операции Z" делят между собой территорию Украины и деньги. По словам бывшего депутата Рады, сотрудники ведомства "лучше всего осведомлены", что нынешней украинской власти осталась, по его оценкам, неделя.

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Ранее Кива показал польскую карту по разделу Украины. На изображении в составе Незалежной остались только центральные и северные регионы страны. Часть областей присоединилась к России и самой Польше.

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Григорий Воронцов
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