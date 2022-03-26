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Опубликовано 26 марта 2022, 19:48

SVT: Шведский самолёт-разведчик совершил полёт вдоль границ Украины и Белоруссии

В Службе радиоразведки королевства подтвердили информацию о сделанном облёте, но отказались комментировать его цель.

Шведский разведывательный самолёт совершил полёт в восточной части Польши вдоль границ Украины и Белоруссии. Об этом сообщает телеканал SVT.

"Всё делается по согласованию с заинтересованными странами", — рассказал представитель пресс-службы Вооружённых сил королевства Филип Саймон.

Данные сервиса Flightradar свидетельствуют о том, что самолёт Gulfstream IV вылетел из Линчёпинга утром в субботу, после 8:00 (10:00 мск). Затем он перемещался туда и обратно вдоль восточной границы Польши с Белоруссией и Украиной.

"Я могу подтвердить, что самолёт находится над Польшей, но не сообщаю никаких подробностей о самом полёте", — уточнила представитель Службы радиоразведки Швеции Ула Биллгер.

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Ранее Лайф рассказал, что в Подмосковье ФСБ задержала шпиона, сотрудничавшего с СБУ под оперативным псевдонимом Малыш. Уроженец Харькова собирал и передавал украинским спецслужбам сведения о политологах и журналистах, являющихся противниками киевского режима.

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Gulfstream Aerospace S102B Korpen (G-IV) / Wikipedia

Григорий Воронцов
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