SVT: Шведский самолёт-разведчик совершил полёт вдоль границ Украины и Белоруссии

В Службе радиоразведки королевства подтвердили информацию о сделанном облёте, но отказались комментировать его цель.

Шведский разведывательный самолёт совершил полёт в восточной части Польши вдоль границ Украины и Белоруссии. Об этом сообщает телеканал SVT.

"Всё делается по согласованию с заинтересованными странами", — рассказал представитель пресс-службы Вооружённых сил королевства Филип Саймон.

Данные сервиса Flightradar свидетельствуют о том, что самолёт Gulfstream IV вылетел из Линчёпинга утром в субботу, после 8:00 (10:00 мск). Затем он перемещался туда и обратно вдоль восточной границы Польши с Белоруссией и Украиной.

"Я могу подтвердить, что самолёт находится над Польшей, но не сообщаю никаких подробностей о самом полёте", — уточнила представитель Службы радиоразведки Швеции Ула Биллгер.