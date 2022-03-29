Голос "Бессмертного полка" выступает для сирот из Донбасса и раненых российских военных

Артист назвал концерты своим гражданским долгом и рассказал, что был в ДНР и ЛНР не раз и видел страдания местных жителей из-за действий ВСУ.

Оперный певец Михаил Гаврилов из Санкт-Петербурга в эти дни даёт концерты в Ростове-на-Дону для детей-сирот из Донбасса и раненых российских военных. Он известен как голос "Бессмертного полка", так как по традиции открывает шествие 9 Мая на Невском проспекте, пишет газета "Петербургский дневник".

По признанию артиста, это "один из самых сложных в эмоциональном плане концертов в жизни". Но Гаврилов ни секунды не колебался, принимая решение. Он видел весь ужас, который творили ВСУ эти восемь лет, поэтому сразу поддержал "Операцию Z" и согласился участвовать в гуманитарной миссии, назвав её своим гражданским долгом.

"Был в Донбассе несколько раз, знаю, о чём говорю, там обстрелы с украинской стороны не прекращались, велись по жилым домам, а детские дома переполнены сиротами, оставшимися без родителей", — поделился он.

Как подчеркнул певец, для него также очень важно лично сказать спасибо российским военным и солдатам ДНР и ЛНР, которые встали на защиту мирных жителей.